Последние прикосновения к наслаждению: рецепт нежного клубничного мороженого

Мороженое - основной десерт лета. А с любимой клубникой оно на вкус просто незабываемо!

Домашнее мороженое – это всегда особый опыт, а с любимой клубникой он становится еще лучше. Пока продолжаются финальные аккорды любимой ягоды, ею стоит успеть насладиться по полной. 24 Канал предлагает сделать это с рецептом из ТикТок anny.cooking.

Читайте также Лучше конфет и других сладостей: простой рецепт домашней халвы от Лилии Цвит

Рецепт домашнего мороженого с клубникой

Время : 10 минут + застывание

: 10 минут + застывание Порций: 4

Ингредиенты:

– 300 граммов свежей клубники;

– 500 граммов сливок 33%;

– 300 граммов сгущенного молока.

Приготовление:

Сначала хорошо промойте клубнику, нарежьте ее на части и измельчите в блендере до состояния однородного пюре. В отдельной миске взбейте охлажденные сливки до густой, устойчивой массы. Затем добавьте сгущенное молоко и еще раз коротко взбейте на низких оборотах, чтобы все равномерно смешалось. Клубничное пюре аккуратно вмешайте в сливочную массу до получения нежного розового цвета без расслоений. Перелейте готовую смесь в контейнер с крышкой и поставьте в морозильник минимум на несколько часов, а лучше на всю ночь.

Приятного аппетита!

2 минуты – и на столе: готовим самый быстрый летний салат.