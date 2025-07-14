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14 июля, 23:50
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Последние прикосновения к наслаждению: рецепт нежного клубничного мороженого

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Клубничное мороженое – отличный способ завершить сезон любимой ягоды.
  • Оно готовится без лишних усилий и поражает своим вкусом.

Мороженое - основной десерт лета. А с любимой клубникой оно на вкус просто незабываемо!

Домашнее мороженое – это всегда особый опыт, а с любимой клубникой он становится еще лучше. Пока продолжаются финальные аккорды любимой ягоды, ею стоит успеть насладиться по полной. 24 Канал предлагает сделать это с рецептом из ТикТок anny.cooking.

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Рецепт домашнего мороженого с клубникой

  • Время: 10 минут + застывание
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 300 граммов свежей клубники;
– 500 граммов сливок 33%;
– 300 граммов сгущенного молока.

Приготовление:

  1. Сначала хорошо промойте клубнику, нарежьте ее на части и измельчите в блендере до состояния однородного пюре.

  2. В отдельной миске взбейте охлажденные сливки до густой, устойчивой массы. Затем добавьте сгущенное молоко и еще раз коротко взбейте на низких оборотах, чтобы все равномерно смешалось.

  3. Клубничное пюре аккуратно вмешайте в сливочную массу до получения нежного розового цвета без расслоений.

  4. Перелейте готовую смесь в контейнер с крышкой и поставьте в морозильник минимум на несколько часов, а лучше на всю ночь.

Приятного аппетита!

2 минуты – и на столе: готовим самый быстрый летний салат.