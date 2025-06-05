Кладовка есть не у всех: можно ли хранить сырой картофель в холодильнике

Картофель – это тот продукт, который входит в повседневный рацион всех украинцев. Однако не у всех есть темное прохладное место, чтобы хранить его в течение длительного времени.

Если хранить картофель ненадлежащим образом, то его вкус и текстура подвергаются трансформациям. Какие правила соблюдать при хранении корнеплода – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Good Housekeeping.

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Как правильно хранить картофель

Первое – ни в коем случае нельзя хранить картофель в пакете. Он должен "дышать", иначе начнет портиться.

Что касается температуры, то картофель любит прохладу, но не холод. Если поставить его на длительное время в холодильник, то крахмал превратится в сахар. В результате картофель станет мягким, мучнистым и потеряет свой вкус.

Поэтому, если у вас нет кладовки или другого прохладного места для хранения картофеля, то лучше не покупать его "с запасом". Иначе один из самых любимых продуктов станет опасным для здоровья.

Не все делают это правильно: как нужно хранить молотый кофе.