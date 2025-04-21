Если вы перестарались с приготовлениями: можно ли замораживать торт "Спартак"

Торт "Спартак" – один из самых популярных праздничных лакомств. Однако случается, что хозяйки готовят слишком много блюд, из-за чего остается еще немало этого наслаждения. Что же делать в таком случае?

Опытные хозяйки уверяют, что выпечку можно замораживать, и потом она на вкус так же как свежая. Как это правильно делать и на что обратить внимание – рассказывает 24 Канал.

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Как морозить "Спартак"

Важно знать, что на возможность замораживания торта влияет крем. Если вы использовали крем из сметаны или взбитых сливок, то после размораживания пляцок может расслоиться. Зато торту с масляным или заварным кремом это не грозит.

Любимый "Спартак" / Фото "Семейные рецепты"

Перед замораживанием торт стоит порезать на порции, плотно обернуть пищевой пленкой и положить в контейнер. Тару лучше поставить в отделение с фруктами и овощами, но не с мясом.

Когда же вы захотите снова насладиться вкусом "Спартака", то просто переместите контейнер на ночь из морозилки в холодильник.

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