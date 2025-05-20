Удачная ли идея заправлять салат соевым соусом: совет опытных кулинаров
- Соевый соус является универсальным дополнением к салатам, которое улучшает их вкус.
- Для заправки салатов соевый соус лучше обогатить дополнительными ингредиентами.
Соевый соус сочетает в себе сразу несколько вкусов, благодаря чему создает непревзойденный акцент в большом количестве блюд. Поэтому естественно, что им начали заправлять и салаты.
Благодаря своей универсальности соевый соус прекрасно сочетается со всеми ингредиентами, а особенно – когда речь идет об их сочетании. Поэтому заправить им салат – хорошее и правильное решение, но еще лучше обогатить его вкус простыми добавками, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Shuba.
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Рецепт заправки к салатам
- Время: 5 минут
- Порций: 1
Ингредиенты:
– 1 чайная ложка соевого соуса;
– 2 чайные ложки кунжутного масла;
– 1 чайная ложка уксуса;
– 1 чайная ложка оливкового масла;
– 1 чайная ложка сахара.
Приготовление:
- Перемешиваем все ингредиенты.
- Оставляем на несколько минут, чтобы вкусы хорошо соединились.
- Заправляем салат.
Приятного аппетита!
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