Удачная ли идея заправлять салат соевым соусом: совет опытных кулинаров

Соевый соус сочетает в себе сразу несколько вкусов, благодаря чему создает непревзойденный акцент в большом количестве блюд. Поэтому естественно, что им начали заправлять и салаты.

Благодаря своей универсальности соевый соус прекрасно сочетается со всеми ингредиентами, а особенно – когда речь идет об их сочетании. Поэтому заправить им салат – хорошее и правильное решение, но еще лучше обогатить его вкус простыми добавками, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Shuba.

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Рецепт заправки к салатам

Время : 5 минут

: 5 минут Порций: 1

Ингредиенты:

– 1 чайная ложка соевого соуса;

– 2 чайные ложки кунжутного масла;

– 1 чайная ложка уксуса;

– 1 чайная ложка оливкового масла;

– 1 чайная ложка сахара.

Приготовление:

Перемешиваем все ингредиенты. Оставляем на несколько минут, чтобы вкусы хорошо соединились. Заправляем салат.

Приятного аппетита!

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