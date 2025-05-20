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20 мая, 06:03
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Удачная ли идея заправлять салат соевым соусом: совет опытных кулинаров

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Соевый соус является универсальным дополнением к салатам, которое улучшает их вкус.
  • Для заправки салатов соевый соус лучше обогатить дополнительными ингредиентами.

Соевый соус сочетает в себе сразу несколько вкусов, благодаря чему создает непревзойденный акцент в большом количестве блюд. Поэтому естественно, что им начали заправлять и салаты.

Благодаря своей универсальности соевый соус прекрасно сочетается со всеми ингредиентами, а особенно – когда речь идет об их сочетании. Поэтому заправить им салат – хорошее и правильное решение, но еще лучше обогатить его вкус простыми добавками, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Shuba.

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Рецепт заправки к салатам

  • Время: 5 минут
  • Порций: 1

Ингредиенты:
– 1 чайная ложка соевого соуса;
– 2 чайные ложки кунжутного масла;
– 1 чайная ложка уксуса;
– 1 чайная ложка оливкового масла;
– 1 чайная ложка сахара.

Приготовление:

  1. Перемешиваем все ингредиенты.
  2. Оставляем на несколько минут, чтобы вкусы хорошо соединились.
  3. Заправляем салат.

Приятного аппетита!

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