Мраморная запеканка из тыквы и кисломолочного сыра: нежный осенний десерт с красивым узором

Тыква и кисломолочный сыр в одной форме – это тот случай, когда простой десерт выглядит празднично без каких-либо сложных украшений.

В этой запеканке все держится на двух текстурах: нежной творожной и ароматной тыквенной. Именно они и создают тот самый мраморный узор, из-за которого десерт хочется готовить снова и снова. Как приготовить запеканку из тыквы и творога? Время : 1 час

: 1 час Порций: 8 Ингредиенты:

– запеченная тыква;

– яйца;

– сахар;

– апельсиновая цедра;

– корица;

– мука;

– кисломолочный сыр;

– ванильный сахар;

– кефир;

– сахарная пудра для подачи. Приготовление: Очистите тыкву, нарежьте ее небольшими ломтиками, выложите на застеленный пергаментом противень и запекайте при 180 градусах примерно 30 – 40 минут до полной мягкости. После этого дайте кусочкам полностью остыть. Для творожной основы смешайте творог, яйца, обычный и ванильный сахар и кефир. Взбейте погружным блендером до абсолютно гладкой однородной массы, затем всыпьте муку и тщательно перемешайте лопаткой. Отдельно приготовьте тыквенную часть: к запеченной тыкве добавьте яйца, сахар, апельсиновую цедру, корицу и муку. Так же взбейте блендером до состояния нежного бархатистого пюре. Дно и бортики формы для выпечки застелите пергаментом. Выкладывайте обе массы строго в самый центр формы поочередно: сначала творожную, затем тыквенную, повторяя слои, пока обе смеси не закончатся и не образуется концентрический полосатый узор. Выпекайте запеканку при 180 градусах примерно 50 – 60 минут: края должны подрумяниться, а середина – уплотниться и хорошо схватиться. Готовый десерт оставьте до полного остывания прямо в форме, чтобы текстура стабилизировалась и держала срез. Перед нарезкой и подачей щедро посыпьте поверхность сахарной пудрой.