21 октября, 20:10
Мраморная запеканка из тыквы и кисломолочного сыра: нежный осенний десерт с красивым узором
Тыква и кисломолочный сыр в одной форме – это тот случай, когда простой десерт выглядит празднично без каких-либо сложных украшений.
В этой запеканке все держится на двух текстурах: нежной творожной и ароматной тыквенной. Именно они и создают тот самый мраморный узор, из-за которого десерт хочется готовить снова и снова.
Как приготовить запеканку из тыквы и творога?
- Время: 1 час
- Порций: 8
Ингредиенты:
– запеченная тыква;
– яйца;
– сахар;
– апельсиновая цедра;
– корица;
– мука;
– кисломолочный сыр;
– ванильный сахар;
– кефир;
– сахарная пудра для подачи.
Приготовление:
- Очистите тыкву, нарежьте ее небольшими ломтиками, выложите на застеленный пергаментом противень и запекайте при 180 градусах примерно 30 – 40 минут до полной мягкости.
- После этого дайте кусочкам полностью остыть.
- Для творожной основы смешайте творог, яйца, обычный и ванильный сахар и кефир.
- Взбейте погружным блендером до абсолютно гладкой однородной массы, затем всыпьте муку и тщательно перемешайте лопаткой.
- Отдельно приготовьте тыквенную часть: к запеченной тыкве добавьте яйца, сахар, апельсиновую цедру, корицу и муку.
- Так же взбейте блендером до состояния нежного бархатистого пюре.
- Дно и бортики формы для выпечки застелите пергаментом.
- Выкладывайте обе массы строго в самый центр формы поочередно: сначала творожную, затем тыквенную, повторяя слои, пока обе смеси не закончатся и не образуется концентрический полосатый узор.
- Выпекайте запеканку при 180 градусах примерно 50 – 60 минут: края должны подрумяниться, а середина – уплотниться и хорошо схватиться.
- Готовый десерт оставьте до полного остывания прямо в форме, чтобы текстура стабилизировалась и держала срез. Перед нарезкой и подачей щедро посыпьте поверхность сахарной пудрой.