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21 октября, 20:10
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Мраморная запеканка из тыквы и кисломолочного сыра: нежный осенний десерт с красивым узором

Лилия Имбировская-Сиваковская

Тыква и кисломолочный сыр в одной форме – это тот случай, когда простой десерт выглядит празднично без каких-либо сложных украшений.

В этой запеканке все держится на двух текстурах: нежной творожной и ароматной тыквенной. Именно они и создают тот самый мраморный узор, из-за которого десерт хочется готовить снова и снова.

Как приготовить запеканку из тыквы и творога?

  • Время: 1 час
  • Порций: 8

Ингредиенты: 
– запеченная тыква; 
– яйца; 
– сахар; 
– апельсиновая цедра; 
– корица; 
– мука; 
– кисломолочный сыр; 
– ванильный сахар; 
– кефир; 
– сахарная пудра для подачи.

Приготовление:

  1. Очистите тыкву, нарежьте ее небольшими ломтиками, выложите на застеленный пергаментом противень и запекайте при 180 градусах примерно 30 – 40 минут до полной мягкости.
  2. После этого дайте кусочкам полностью остыть.
  3. Для творожной основы смешайте творог, яйца, обычный и ванильный сахар и кефир.
  4. Взбейте погружным блендером до абсолютно гладкой однородной массы, затем всыпьте муку и тщательно перемешайте лопаткой.
  5. Отдельно приготовьте тыквенную часть: к запеченной тыкве добавьте яйца, сахар, апельсиновую цедру, корицу и муку.
  6. Так же взбейте блендером до состояния нежного бархатистого пюре.
  7. Дно и бортики формы для выпечки застелите пергаментом.
  8. Выкладывайте обе массы строго в самый центр формы поочередно: сначала творожную, затем тыквенную, повторяя слои, пока обе смеси не закончатся и не образуется концентрический полосатый узор.
  9. Выпекайте запеканку при 180 градусах примерно 50 – 60 минут: края должны подрумяниться, а середина – уплотниться и хорошо схватиться.
  10. Готовый десерт оставьте до полного остывания прямо в форме, чтобы текстура стабилизировалась и держала срез. Перед нарезкой и подачей щедро посыпьте поверхность сахарной пудрой.