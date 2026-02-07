"Мраморный" десерт без выпекания: как чизкейк, но еще лучше и быстрее

Выходные – это прекрасная возможность полакомиться чем-то сладеньким. "Мраморный" десерт порадует не только вкусом, но и простотой приготовления.

Нежная творожная масса с ярким оттенком какао не оставит равнодушным даже закоренелых ценителей сладенького. Это тот десерт, который подарит хорошее настроение даже в самый тяжелый день, рассказывает портал Shuba.

Как приготовить "Мраморный" десерт?

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 7

Ингредиенты:

– 600 граммов творога 600 граммов творога;

– 300 граммов сметаны 15%;

– 370 граммов сгущенного молока;

– 30 граммов какао-порошка;

– 30 граммов желатина;

– 100 миллилитров теплой воды.

Приготовление:

Подготовьте воду, подогрев ее до приятного теплого состояния. В небольшую емкость насыпьте желатин, залейте его подготовленной водой и оставьте на некоторое время, чтобы он хорошо набух. Для основной массы возьмите большую миску и тщательно взбейте в ней творог вместе со сгущенным молоком, пока смесь не станет полностью гладкой. В отдельной посуде взбейте сметану до пышности, после чего осторожно соедините ее с творожной основой и перемешайте. Чтобы желатин равномерно распределился, добавьте к нему две столовые ложки творожной смеси, размешайте, и только после этого влейте подготовленный желатин в общую миску, еще раз все перемешивая ложкой. Разделите полученный крем на две равные части. В одну из них всыпьте какао и вымешайте до однородного цвета. Далее соедините обе массы в одной емкости и сделайте ложкой только три круговые движения - это позволит создать красивый мраморный рисунок. Разложите десерт в большую форму или порционные креманки, аккуратно разравнивая поверхность. Накройте посуду пищевой пленкой и отправьте в холодильник минимум на 5 часов для полного застывания.

Как выбрать сыр для десерта?

Важно выбирать сыр с высоким процентом жирности, поскольку он имеет более мягкий сливочный вкус и лучше сочетается с другими ингредиентами. Если вы планируете готовить холодный чизкейк или мусс, обязательно обратите внимание на влажность: слишком сухой сыр сделает десерт жестким, а слишком влажный не позволит ему держать форму, советует Haps.

Для изысканных десертов идеально подходит пастообразный сыр, но если вы купили классический зернистый, не поленитесь перетереть его через мелкое сито или тщательно взбить блендером до состояния гладкой эмульсии.

Если вы готовите по рецепту, где сыр подвергается запеканию, выбирайте продукт средней плотности, чтобы после духовки он не стал резиновым.

