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13 октября, 10:28
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Корпусная вишня: как собрать эффектный десерт из брауни, вишневого геля и шоколадного мусса

Лилия Имбировская-Сиваковская

"Корпусная вишня" – это десерт, в котором в одном пирожном сочетаются брауни, вишневый гель, шоколадный мусс и зеркальная глазурь. Его главная особенность – не только вкус, но и яркий внешний вид.

"Корпусная вишня" – это десерт, в котором насыщенный шоколадный вкус сочетается с яркой вишневой кислинкой. Именно благодаря этому он выглядит эффектно даже без сложного украшения, рассказывает фудблогер Катя Кудляк в своем инстаграме.

Как приготовить яркий десерт с вишней?

Что понадобится для приготовления?

  • Время: 1 час 30 минут
  • Порций: 8 пирожных

Ингредиенты: 
– 50 граммов масла; 
– 50 граммов темного шоколада; 
– 65 граммов сахара; 
– 65 граммов яиц; 
– 40 граммов муки; 
– 180 граммов вишен с соком; 
– 60 граммов вишневого пюре; 
– 3 грамма пектина NH; 
– 30 граммов сахара; 
– 5 граммов желатина; 
– 20 граммов холодной воды; 
– 67 граммов молока; 
– 2 желтка; 
– 15 граммов сахара; 
– 100 граммов молочного шоколада; 
– 50 граммов темного шоколада; 
– 300 граммов холодных сливок 36%; 
– 100 граммов белого шоколада; 
– 100 граммов какао-масла; 
– жирорастворимый краситель для шоколада.

Как собрать корпусную вишню: смотрите видео

Приготовление:

  1. Для брауни растопите масло, добавьте шоколад и перемешайте, чтобы он полностью растворился.
  2. Отдельно взбейте яйца с сахаром до устойчивой массы, а затем постепенно введите шоколадную основу.
  3. Добавьте просеянную муку и перемешайте венчиком.
  4. Перелейте массу на небольшой противень с пергаментом и выпекайте при 170 градусах примерно 20–25 минут. Затем остудите и вырежьте кружочки по размеру формочек.
  5. Для вишневого геля смешайте пектин с сахаром. В сотейнике с толстым дном смешайте вишни и вишневое пюре, поставьте на огонь, добавьте сахар с пектином и помешивайте. После закипания варите 2 минуты.
  6. Разлейте гель в формочки-полусферы, всего 8 штук, поставьте в морозилку, а затем соедините половинки, чтобы сформировать шарик.
  7. Для мусса желатин залейте водой и оставьте набухать.
  8. Молоко, желтки и сахар прогрейте вместе, затем добавьте шоколад и перемешайте до однородности.
  9. Соедините желатин с шоколадной основой, дайте массе остыть до нужной консистенции и добавьте холодные сливки.
  10. Соберите десерт в формах: основа из брауни, затем шоколадный мусс и вишневая начинка, после чего заморозьте.
  11. Для глазури смешайте белый шоколад, какао-масло и жирорастворимый краситель, а затем покройте готовые замороженные десерты.