Корпусная вишня: как собрать эффектный десерт из брауни, вишневого геля и шоколадного мусса

"Корпусная вишня" – это десерт, в котором в одном пирожном сочетаются брауни, вишневый гель, шоколадный мусс и зеркальная глазурь. Его главная особенность – не только вкус, но и яркий внешний вид.

"Корпусная вишня" – это десерт, в котором насыщенный шоколадный вкус сочетается с яркой вишневой кислинкой. Именно благодаря этому он выглядит эффектно даже без сложного украшения, рассказывает фудблогер Катя Кудляк в своем инстаграме. Как приготовить яркий десерт с вишней? Что понадобится для приготовления? Время: 1 час 30 минут

1 час 30 минут Порций: 8 пирожных Ингредиенты:

– 50 граммов масла;

– 50 граммов темного шоколада;

– 65 граммов сахара;

– 65 граммов яиц;

– 40 граммов муки;

– 180 граммов вишен с соком;

– 60 граммов вишневого пюре;

– 3 грамма пектина NH;

– 30 граммов сахара;

– 5 граммов желатина;

– 20 граммов холодной воды;

– 67 граммов молока;

– 2 желтка;

– 15 граммов сахара;

– 100 граммов молочного шоколада;

– 50 граммов темного шоколада;

– 300 граммов холодных сливок 36%;

– 100 граммов белого шоколада;

– 100 граммов какао-масла;

– жирорастворимый краситель для шоколада. Как собрать корпусную вишню: смотрите видео Приготовление: Для брауни растопите масло, добавьте шоколад и перемешайте, чтобы он полностью растворился. Отдельно взбейте яйца с сахаром до устойчивой массы, а затем постепенно введите шоколадную основу. Добавьте просеянную муку и перемешайте венчиком. Перелейте массу на небольшой противень с пергаментом и выпекайте при 170 градусах примерно 20–25 минут. Затем остудите и вырежьте кружочки по размеру формочек. Для вишневого геля смешайте пектин с сахаром. В сотейнике с толстым дном смешайте вишни и вишневое пюре, поставьте на огонь, добавьте сахар с пектином и помешивайте. После закипания варите 2 минуты. Разлейте гель в формочки-полусферы, всего 8 штук, поставьте в морозилку, а затем соедините половинки, чтобы сформировать шарик. Для мусса желатин залейте водой и оставьте набухать. Молоко, желтки и сахар прогрейте вместе, затем добавьте шоколад и перемешайте до однородности. Соедините желатин с шоколадной основой, дайте массе остыть до нужной консистенции и добавьте холодные сливки. Соберите десерт в формах: основа из брауни, затем шоколадный мусс и вишневая начинка, после чего заморозьте. Для глазури смешайте белый шоколад, какао-масло и жирорастворимый краситель, а затем покройте готовые замороженные десерты.