Каждая хозяйка должна это знать: как спасти мутный бульон

Приготовление прозрачного и аппетитного бульона считается важным навыком. Несмотря на все усилия, многие домашние кулинары сталкиваются с тем, что их бульон часто получается мутным.

Опытные хозяйки знают тонкости, позволяющие исправить ситуацию. 24 Канал со ссылкой на News24 делится ими и с вами.

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Прозрачный бульон – секреты

Эксперты подчеркивают, что качество мяса играет решающую роль в приготовлении бульона. По мнению кулинаров, оптимальным выбором является использование мяса на кости, поскольку оно усиливает насыщенность блюда.

Немаловажна и температура. Сначала огонь поднимают до максимального уровня, чтобы довести бульон до кипения. Впоследствии температуру снижают до минимума, и бульону дают кипеть, не накрывая крышкой.

Соль добавлять следует в конце процесса приготовления, а овощи измельчать на более крупные кусочки. Такой способ помогает минимизировать выделение соков из ингредиентов, гарантируя, что бульон сохранит свою чистоту и прозрачность.

Кроме того, следует своевременно удалять накипь из бульона для сохранения его прозрачности.

Как мутный бульон сделать прозрачным

Если бульон помутнел, еще есть надежда на его восстановление. Для этого можно использовать ситечко с яичным белком, которое поможет восстановить прозрачность бульона.



Как спасти мутный бульон / Фото substitutecooking

Бульону следует дать остыть до температуры от 60 до 70 градусов. После этого яичные белки взбить и постепенно влить в кастрюлю тонкой струйкой, непрерывно помешивая.

Тогда бульон поставить на огонь и довести до кипения. После закипания огонь уменьшить и дать смеси вариться в течение 5 – 7 минут, опять же постоянное помешивая. Конечный продукт надо процедить.

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