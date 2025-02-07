Открытие, которое пригодится на всю жизнь: зачем чистить фасоль и как это делать

Фасоль – это гарнир, который порадует вкусом и питательностью. Оказывается, что ее стоит правильно подготовить, и тогда результат станет еще лучше.

Для многих станет открытием, что фасоль перед приготовлением можно чистить. Зачем это делать и какого эффекта стоит ожидать рассказывает 24 Канал.

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Зачем и как чистить фасоль

Если почистить фасоль, она не только лучше на вкус, но и будет куда легче для пищеварения. Это выглядит сложной задачей, которая потребует много времени, однако на самом деле все куда легче.

Чищеная фасоль сварится куда быстрее / Фото Freepik

Нужно залить фасоль 1 стаканом кипятка и добавить 1 столовую ложку соды. Оставляем на 10 минут – этого времени достаточно, чтобы все сработало.

Почистить получится только продолговатую красную и белую, для большой этот способ не подходит.

Кроме того, почищенная фасоль сварится значительно быстрее и не навредит людям, которые имеют желудочные заболевания.

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