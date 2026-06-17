17 июня, 22:10
Легендарная деревенская наливка из вишни: вы будете ею гордиться на каждый праздник
Наливка – — отличный способ сохранить вишневый вкус лета до праздника. Наши бабушки знали, как приготовить просто фантастический напиток.
Вишневая наливка станет прекрасным акцентом любого праздника, а особенно она согреет в период, когда за окном будет метель. Чтобы всё прошло на "отлично", стоит воспользоваться старинным рецептом с портала "Господинька".
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Как приготовить вишневую наливку?
Ингредиенты:
– вишня;
– 200–250 граммов сахара;
– 400 миллилитров на 3 литра вишневого сока.
Вишневое наслаждение / Фото Shuba
Приготовление:
- Спелую вишню тщательно промойте, переберите и очистите от плодоножек.
- Часть ягод оставьте с косточками для получения благородного миндального привкуса, а из остальных удалите их, после чего отожмите чистый вишневый сок.
- На каждые три литра полученного сока добавьте указанное количество сахара и хорошо перемешайте до его полного растворения.
- Для стабилизации и насыщенности вкуса добавьте крепкую спиртовую основу из расчета 400 миллилитров на трехлитровую банку подслащенного сока.
- Полученную смесь перелейте в стеклянные емкости, плотно закупорьте и оставьте в темном, прохладном месте для длительного настаивания и созревания.
- В конце осени готовую наливку аккуратно профильтруйте через марлю, разлейте по бутылкам и храните в погребе или холодильнике до зимних праздников.