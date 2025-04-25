Станет любимой для всей семьи: самая простая намазка из авокадо на хлеб

Намазка из авокадо на хлеб – популярный выбор для людей, которые следят за своим здоровьем и ищут быструю и питательную пищу. Эта вкусная комбинация не только быстро готовится, но и обладает множеством полезных свойств.

Самый простой способ совместить авокадо с вареными яйцами. Рецептом полезной намазки на хлеб делится 24 Канал со ссылкой на Сообщение. Читайте также Быстро, вкусно и питательно: фантастический салат с тунцом Намазка с авокадо и яйцом Время: 20 минут

20 минут Порции: 2 Ингредиенты:

– 1 авокадо;

– 2 яйца;

– 2 столовые ложки майонеза;

– 1/4 лимонного сока;

– 2 зубчика чеснока;

– соль и перец – по вкусу. Приготовление: Отварите яйца. Затем их остудите и почистите.

Почистите авокадо.

Закиньте в блендер авокадо, куриные яйца, майонез, выдавите чеснок и немного посолите. Прокрутите все.

Возьмите немного лимонного сока и сбрызните сверху. Еще раз перекрутите все до однородной массы.

Попробуйте на вкус. Если не хватает соли или перца, то добавьте.

Лучше всего подходит такая намазка со свежим хлебом или подсушенными тостами. Приятного аппетита! Тоже приготовьте: салат из пекинской капусты с сухариками.