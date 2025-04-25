25 апреля, 15:50
Станет любимой для всей семьи: самая простая намазка из авокадо на хлеб
Намазка из авокадо на хлеб – популярный выбор для людей, которые следят за своим здоровьем и ищут быструю и питательную пищу. Эта вкусная комбинация не только быстро готовится, но и обладает множеством полезных свойств.
Самый простой способ совместить авокадо с вареными яйцами. Рецептом полезной намазки на хлеб делится 24 Канал со ссылкой на Сообщение.
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Намазка с авокадо и яйцом
- Время: 20 минут
- Порции: 2
Ингредиенты:
– 1 авокадо;
– 2 яйца;
– 2 столовые ложки майонеза;
– 1/4 лимонного сока;
– 2 зубчика чеснока;
– соль и перец – по вкусу.
Приготовление:
- Отварите яйца. Затем их остудите и почистите.
- Почистите авокадо.
- Закиньте в блендер авокадо, куриные яйца, майонез, выдавите чеснок и немного посолите. Прокрутите все.
- Возьмите немного лимонного сока и сбрызните сверху. Еще раз перекрутите все до однородной массы.
- Попробуйте на вкус. Если не хватает соли или перца, то добавьте.
- Лучше всего подходит такая намазка со свежим хлебом или подсушенными тостами.
Приятного аппетита!
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