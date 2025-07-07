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7 июля, 10:50
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На столе каждый день: намазка из кабачков, которая стала хитом сезона

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Эта намазка стала хитом кабачкового сезона.
  • Для приготовления нужно 500 граммов кабачков, соль, перец, масло, петрушка, 2 вареных яйца, 200 граммов сыра и 2 зубчика чеснока.

Аппетитная намазка всегда будет уместной на столе и в холодильнике. А из любимых кабачков – тем более!

Лучше уберегите себя от лишних хлопот и приготовьте сразу две порции этой вкуснятины. Поверьте – об этом решении вы точно не пожалеете, ведь попробовав ее только раз уже невозможно остановиться, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Смачненьке".

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Рецепт намазки из кабачков

  • Время: 20 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 500 граммов кабачков;
– соль и перец по вкусу;
– масло;
– петрушка;
– 2 вареных яйца;
– 200 граммов сыра;
– 2 зубчика чеснока.

Приготовление:

  1. Кабачки нарезаем кубиками и обжариваем 5 минут.
  2. Солим, перчим и готовим еще 10 минут.
  3. Когда кабачки немного остынут, кладем все ингредиенты в блендер и перебиваем до однородности.
  4. В конце добавляем продавленный чеснок и хорошо перемешиваем.
  5. Подаем с любимым хлебом.

Приятного аппетита!

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