2 марта, 16:46
2

Такой вкусной намазки на хлеб еще не пробовали: как приготовить быструю закуску из консервы

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Для приготовления намазки из тунца нужно 1 огурец, 3 вареных яйца, 200 граммов консервированного тунца, 1 столовая ложка сливочного крем-сыра и специи по вкусу.
  • При выборе консервированного тунца следует обращать внимание на состав, который должен содержать только тунец, воду или масло, соль, без ароматизаторов или усилителей вкуса.

В пост многие постоянно в поиске вкусной закуски –такой, чтобы быстро сделать и удобно подать к хлебу. Выручают простые намазки: минимум хлопот, отличный вкус и можно собрать перекус за несколько минут.

Во время поста хочется, чтобы блюдо было быстрым, без сложных ингредиентов и лишних затрат времени, сообщает Тикток Тут вкусно. Намазка из тунца – именно такой формат: несколько доступных продуктов, четкие пропорции и понятный результат.

Как приготовить намазку из тунца?

  • Время: 30 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты
– 1 огурец; 
– 3 яйца вареные; 
– 200 граммов консервированного тунца; 
– 1 столовая ложка сливочного крем-сыра; 
– специи 
– по вкусу.

Делаем невероятно вкусную намазку: видео

Приготовление:

  1. Яйца отварите, охладите и измельчите, огурец очистите и нарежьте мелкими кубиками.
  2. С тунца слейте лишнюю жидкость, переложите его в миску и соедините с огурцом и яйцами. Добавьте сливочный крем-сыр, приправьте специями по вкусу и тщательно перемешайте, чтобы получилась однородная намазка.
  3. Подавайте, намазывая на черный хлеб.

Как выбрать консервированный тунец?

У хороших консервов он короткий и понятный, пишет RecipeTin Eats. В идеале там должно быть: тунец, вода или масло, соль. И все. Максимум – специи, но без фантазий. Если видите в составе ароматизаторы, усилители вкуса – это тревожный звонок.

Отдельная история – масло. Лучше, когда указано конкретно: оливковое или подсолнечное рафинированное. Оливковое дает более выразительный вкус, подсолнечное – нейтральный. А вот "смесь растительных масел" может иметь разный запах и послевкусие.

Теперь – банка. Она не должна быть вздутой, даже немного. Никаких вмятин на швах и ребрах – там чаще всего начинается микропроблема, которую вы не увидите глазами.

