Забудьте о шарлотке и миксере: насыпной пирог "Три стакана", который тает во рту

Когда дома накопилось много яблок, а привычная бисквитная шарлотка уже надоела, идеальным кулинарным спасением становится знаменитый насыпной десерт "Три стакана". Для него не нужно вымешивать жидкую массу, доставать миксер или пользоваться кухонными весами.

Все сухие ингредиенты отмеряются одним стандартным стаканом объемом 200 – 250 миллилитров, что сводит время подготовки к нескольким минутам. Главная магия рецепта раскрывается непосредственно в форме во время выпечки. Сухая смесь муки, манной крупы и сахара выкладывается слоями на натертые сочные яблоки, а сверху покрывается стружкой замороженного сливочного масла.

Горячий фруктовый сок постепенно растворяет крупинки сахара и пропитывает манную крупу, которая набухает и превращается в нежное кремовое суфле, в то время как масло образует сверху тонкую карамельно-хрустящую корочку.

Как приготовить пирог "Три стакана"?

Время : 1 час

: 1 час Порций: 8

Ингредиенты:

– 1 стакан пшеничной муки;

– 1 стакан манной крупы;

– 1 стакан сахара;

– 1 чайная ложка разрыхлителя;

– 1 чайная ложка молотой корицы;

– 1 щепотка мелкой соли;

сочная начинка и сливочный слой:

– 1 – 1,2 килограмма кисло-сладких яблок;

– 100 – 120 граммов замороженного сливочного масла.

Приготовление: