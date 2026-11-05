Забудьте о шарлотке и миксере: насыпной пирог "Три стакана", который тает во рту
Когда дома накопилось много яблок, а привычная бисквитная шарлотка уже надоела, идеальным кулинарным спасением становится знаменитый насыпной десерт "Три стакана". Для него не нужно вымешивать жидкую массу, доставать миксер или пользоваться кухонными весами.
Все сухие ингредиенты отмеряются одним стандартным стаканом объемом 200 – 250 миллилитров, что сводит время подготовки к нескольким минутам. Главная магия рецепта раскрывается непосредственно в форме во время выпечки. Сухая смесь муки, манной крупы и сахара выкладывается слоями на натертые сочные яблоки, а сверху покрывается стружкой замороженного сливочного масла.
Горячий фруктовый сок постепенно растворяет крупинки сахара и пропитывает манную крупу, которая набухает и превращается в нежное кремовое суфле, в то время как масло образует сверху тонкую карамельно-хрустящую корочку.
Как приготовить пирог "Три стакана"?
- Время: 1 час
- Порций: 8
Ингредиенты:
– 1 стакан пшеничной муки;
– 1 стакан манной крупы;
– 1 стакан сахара;
– 1 чайная ложка разрыхлителя;
– 1 чайная ложка молотой корицы;
– 1 щепотка мелкой соли;
сочная начинка и сливочный слой:
– 1 – 1,2 килограмма кисло-сладких яблок;
– 100 – 120 граммов замороженного сливочного масла.
Приготовление:
- В глубокой посуде смешайте муку, манную крупу, сахар, разрыхлитель, щепотку соли и молотую корицу, после чего тщательно перемешайте венчиком до полной однородности сухих компонентов и разделите смесь на 3 равные части.
- Яблоки вымойте, разрежьте, удалите семенные гнезда и натрите на крупной тёрке.
- Снимать тонкую кожуру необязательно, а излишний сок слегка слейте, оставляя мякоть достаточно влажной для пропитки крупы, и разделите натертую массу на 2 части.
- Дно и бортики формы для выпечки застелите качественным пергаментом и смажьте кусочком масла.
- Насыпьте на дно 1 часть сухой массы, равномерно распределите поверх нее 1 порцию яблок, не утрамбовывая слишком сильно, посыпьте второй частью сухой смеси, выложите оставшиеся яблоки и засыпьте пирог остатками сухих круп.
- Сверху по всей площади будущего десерта щедро натрите на крупной тёрке 100 – 120 граммов очень холодного сливочного масла.
- Поставьте форму в разогретую до 180 градусов духовку на 45 – 55 минут, пока верх не покроется равномерной золотисто-румяной корочкой.
- Готовый пирог обязательно оставьте в форме до полного остывания на 1 – 2 часа: за это время манная крупа окончательно уплотнится, благодаря чему блюдо будет легко нарезаться на аккуратные многослойные порционные кусочки.