Закрутка, которая стала легендой: нежинский салат из огурцов на зиму – классический рецепт
- Нежинский салат из огурцов – классическая закуска, которая готовится из огурцов, лука и укропа, с добавлением специй и уксуса.
- Она очень проста в приготовлении и идеально дополнит любое блюдо.
Нежинский салат это классика, которая никогда не теряет актуальности. Эту закуску точно должна заготовить каждая хозяйка.
Нежинский салат – это тот случай, когда малейшие усилия дают максимум результата. Он уместен на любом столе и идеально дополнит любимые блюда. 24 Канал предлагает запастись любимой классической закруткой по рецепту портала "Смакота".
Как приготовить нежинский салат на зиму?
- Время: 1 час
- Порций: 5 банок по 0,5 литра
Ингредиенты:
– 1,2 килограмма огурцов;
– 750 граммов лука;
– 20 граммов молодого укропа;
в каждую банку:
– 2 – 3 горошины горького и душистого перца;
– 5 граммов соли;
– пол чайной ложки сахара;
– 1 столовая ложка уксуса 9%;
– лавровый лист.
Приготовление:
- Порежьте огурцы кружочками, а лук – тонкими полукольцами.
- Измельчите укроп.
- Соедините все подготовленные ингредиенты в большой миске и хорошо перемешайте.
- В стерильные банки положите немного горького и душистого перца. Плотно утрамбуйте огуречную массу, сверху добавьте соль, сахар, уксус и лавровый лист.
- Поставьте банки в кастрюлю и залейте кипятком так, чтобы вода не доходила до горлышка примерно на 1,5 – 2 сантиметра.
- Прикройте стерилизованными крышками и оставьте на 20 минут.
- Далее доведите воду в кастрюле до кипения и на малом огне пастеризуйте банки около 20 минут.
- После этого достаньте их и герметично закрутите крышками.
- Переверните банки и укутайте до остывания.
Приятного аппетита!
