Укр Рус
Новини Смачно Смачні та прості рецепти Закрутка, яка стала легендою: ніжинський салат з огірків на зиму – класичний рецепт
19 серпня, 23:53
2

Закрутка, яка стала легендою: ніжинський салат з огірків на зиму – класичний рецепт

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Ніжинський салат з огірків – класична закуска, яка готується з огірків, цибулі та кропу, з додаванням спецій і оцту.
  • Вона дуже проста у приготуванні та ідеально доповнить будь-яку страву. 

Ніжинський салат – це класика, яка ніколи не втрачає актуальності. Цю закуску точно повинна заготувати кожна господиня.

Ніжинський салат – це той випадок, коли найменші зусилля дають максимум результату. Він доречний на будь-якому столі та ідеально доповнить улюблені страви. 24 Канал пропонує запастися улюбленою класичною закруткою за рецептом порталу GreenPost

Цікаво Ви подякуєте собі за цю закуску: консервуємо помідори за рецептом з Одещини

Як приготувати ніжинський салат на зиму? 

  • Час: 1 година
  • Порцій: 5 банок по 0,5 літра 

Інгредієнти
– 1,2 кілограма огірків;
– 750 грамів цибулі;
– 20 грамів молодого кропу;
у кожну банку: 
– 2 – 3 горошини гіркого та пахучого перцю;
– 5 грамів солі;
– пів чайної ложки цукру;
– 1 столова ложка оцту 9%;
– лавровий листок. 

Приготування

  1. Поріжте огірки кружальцями, а цибулю – тонкими півкільцями.
  2. Подрібніть кріп.
  3. З’єднайте всі підготовлені інгредієнти у великій мисці й добре перемішайте.
  4. У стерильні банки покладіть трохи гіркого та духмяного перцю. Щільно утрамбуйте огіркову масу, зверху додайте сіль, цукор, оцет та лавровий листок.
  5. Поставте банки в каструлю й залийте окропом так, щоб вода не доходила до горлечка приблизно на 1,5 – 2 сантиметри.
  6. Прикрийте стерилізованими кришками й залиште на 20 хвилин.
  7. Далі доведіть воду в каструлі до кипіння й на малому вогні пастеризуйте банки близько 20 хвилин.
  8. Після цього дістаньте їх і герметично закрутіть кришками.
  9. Переверніть банки та закутайте до охолодження. 

Смачного!

Ароматний компот – це можливість закрити літо в банці на цілий рік. А напій з бузини навіть не потрібно варити!