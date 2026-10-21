Хит к борщу за 5 минут: как из простых ингредиентов приготовить шедевральную чесночную намазку

Традиционное соленое сало обычно нарезают тонкими ломтиками, но если превратить его в шовковистий крем-паштет, привычный продукт открывается совершенно по-новому. Чесночная паста из сала легко намазывается на теплый ржаной хлеб, буквально тает во рту и идеально подходит к горячему борщу или домашним соленьям.

Весь процесс занимает считанные минуты, а для приготовления блюда понадобятся лишь качественное сало, свежий чеснок и основные специи. Эта намазка станет не только прекрасным дополнением к борщу, но и аппетитной сытной закуской на все случаи жизни.

Как быстро приготовить чесночную пасту из сала?

Время : 5 минут

: 5 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 300 граммов сала;

– 3 – 5 зубчиков чеснока;

– соль и перец по вкусу;

дополнительно:

– половина чайной ложки сладкой или копченой паприки;

– зелень;

– щепотка молотого кориандра или хлопьев чили.

Приготовление: