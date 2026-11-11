Когда нет света: сытная свекольная паста с плавленым сырком, которая всегда придет на помощь

В условиях регулярных отключений электричества возможность приготовить полноценный, сытный и яркий перекус, не стоя долго у плиты, становится настоящим спасением. Если заранее отварить или запечь несколько свекол, пока есть свет, приготовление вкусного паштета для бутербродов займет буквально считанные минуты.

Даже если электрического блендера нет, все ингредиенты можно быстро измельчить обычной вилкой или на самой мелкой ручной терке. Главное преимущество этой холодной закуски заключается в удачном вкусовом контрасте: естественная сладость корнеплода смягчает нежную сливочную текстуру плавленого сыра, а свежий измельченный чеснок придает приятную пикантность и согревающий аромат, рассказывает "Господинька".

Готовая масса имеет насыщенный рубиновый цвет, стабильную кремовую густоту и прекрасно ложится на подсушенный на сухой сковороде или газовой конфорке ржаной хлеб или обычные хлебцы.

Как приготовить вкусную свекольную пасту?

Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 средняя отварная или запеченная свекла;

– 1 большой зубчик чеснока;

– 100 граммов плавленого сыра классического сливочного сорта;

– 1 столовая ложка рафинированного подсолнечного или оливкового масла;

– 1 щепотка каменной поваренной соли;

– 1 щепотка свежемолотого черного перца.

Приготовление: