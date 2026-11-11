Коли немає світла: ситна бурякова намазка з плавленим сирком, яка завжди прийде на допомогу

Навіть якщо електричний блендер недоступний, усі компоненти можна миттєво перетерти звичайною виделкою або на найдрібнішій ручній тертці. Головна перевага цієї холодної закуски полягає у вдалому смаковому контрасті: природна солодкість коренеплоду пом'якшує ніжну вершкову структуру плавленого сиру, а свіжий подрібнений часник додає приємної пікантності та зігрівального аромату, розповідає "Господинька".

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Готова маса має насичений рубіновий колір, стабільну кремову густину та чудово лягає на підсушений на сухій сковороді або газовій конфорці житній хліб чи звичайні хлібці.

Як приготувати смачну бурякову намазку?

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 середній відварений або запечений буряк;

– 1 великий зубчик часнику;

– 100 грамів плавленого сиру класичного вершкового сорту;

– 1 столова ложка рафінованої соняшникової або оливкової олії;

– 1 дрібка кам'яної кухонної солі;

– 1 дрібка свіжозмеленого чорного перцю.

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Приготування: