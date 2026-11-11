Когда нет света: сытная свекольная паста с плавленым сырком, которая всегда придет на помощь

Как быстро приготовить перекус без света / "Господинька"
В условиях регулярных отключений электричества возможность приготовить полноценный, сытный и яркий перекус, не стоя долго у плиты, становится настоящим спасением. Если заранее отварить или запечь несколько свекол, пока есть свет, приготовление вкусного паштета для бутербродов займет буквально считанные минуты.
Даже если электрического блендера нет, все ингредиенты можно быстро измельчить обычной вилкой или на самой мелкой ручной терке. Главное преимущество этой холодной закуски заключается в удачном вкусовом контрасте: естественная сладость корнеплода смягчает нежную сливочную текстуру плавленого сыра, а свежий измельченный чеснок придает приятную пикантность и согревающий аромат, рассказывает "Господинька".
Готовая масса имеет насыщенный рубиновый цвет, стабильную кремовую густоту и прекрасно ложится на подсушенный на сухой сковороде или газовой конфорке ржаной хлеб или обычные хлебцы.
Как приготовить вкусную свекольную пасту?
- Время: 10 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 средняя отварная или запеченная свекла;
– 1 большой зубчик чеснока;
– 100 граммов плавленого сыра классического сливочного сорта;
– 1 столовая ложка рафинированного подсолнечного или оливкового масла;
– 1 щепотка каменной поваренной соли;
– 1 щепотка свежемолотого черного перца.
Приготовление:
- Заранее приготовленную свеклу очистите от тонкой кожицы и нарежьте небольшими произвольными ломтиками, а плавленый сыр измельчите средними кубиками для более легкого смешивания ингредиентов.
- Зубчик чеснока очистите и пропустите через кухонный пресс или мелко нарежьте ножом на доске.
- В глубокую емкость или чашу блендера выложите нарезанную свеклу, плавленый сыр, чесночную массу, влейте 1 столовую ложку растительного масла, всыпьте соль и черный перец.
- Взбейте ингредиенты блендером до образования гладкого бархатистого мусса или тщательно разотрите все обычной вилкой до пастообразной консистенции, если свет выключен.
- Ломтики ржаного или пшеничного хлеба слегка подсушите на сухой сковороде на умеренном огне до приятного хруста, щедро смажьте охлажденной свекольной пастой и сразу подавайте к чаю или кофе.
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Комментарии3 комментария