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2 августа, 17:25
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Настоящие сконы с голубикой: простой летний рецепт с нежной ягодой и лимонной цедрой

Лилия Имбировская-Сиваковская

Нежные булочки с голубикой легко превращают обычный летний день в домашнюю пекарню с ароматом ягод и лимона.

Телеведущая Валентина Хамайко рассказала, что идея этих сконов основана на простом и удачном сочетании голубики, лимонной цедры, ванильного сахара и мягкого теста на сметане.

Что понадобится для сконов?

  • Время: 30 минут
  • Порций: не указано

Ингредиенты: 
– 100 граммов сливочного масла;
– 300 граммов муки;
– 1 чайная ложка разрыхлителя;
– 2 яйца;
– 80 граммов сметаны;
– 50 граммов сахара;
– 10 граммов ванильного сахара;
– цедра половины лимона;
– 200 граммов голубики;
– щепотка соли;
– взбитое яйцо или смесь желтка с молоком для смазывания.

Приготовление:

  1. Смешайте сухие ингредиенты с маслом, яйцами и сметаной, добавив лимонную цедру.
  2. Осторожно добавьте голубику, чтобы ягоды остались целыми.
  3. Сформируйте изделия и смажьте их яйцом или смесью желтка с молоком.
  4. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 30 минут.

Почему эти булочки стоит подавать теплыми?

Готовые булочки лучше всего пробуть теплыми – так сильнее ощущаются и мягкая текстура, и ягодный аромат. Для подачи подойдут сливочное масло, мед или любимый джем.

Голубика в этой выпечке играет не только роль вкусового акцента. Это еще и ягода с антоцианами – природными пигментами, придающими ей сине-фиолетовый цвет и частично чувствительными к нагреванию, свету и кислороду.

Кстати, культивируемая американская голубика как коммерческая культура стала массово выращиваться лишь в начале XX века. Таким образом, в привычном летнем десерте сочетаются и сезонность, и довольно молодой успех агрономии.

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