Настоящие сконы с голубикой: простой летний рецепт с нежной ягодой и лимонной цедрой

Нежные булочки с голубикой легко превращают обычный летний день в домашнюю пекарню с ароматом ягод и лимона.

Телеведущая Валентина Хамайко рассказала, что идея этих сконов основана на простом и удачном сочетании голубики, лимонной цедры, ванильного сахара и мягкого теста на сметане.

Что понадобится для сконов?

Время: 30 минут

30 минут Порций: не указано

Ингредиенты:

– 100 граммов сливочного масла;

– 300 граммов муки;

– 1 чайная ложка разрыхлителя;

– 2 яйца;

– 80 граммов сметаны;

– 50 граммов сахара;

– 10 граммов ванильного сахара;

– цедра половины лимона;

– 200 граммов голубики;

– щепотка соли;

– взбитое яйцо или смесь желтка с молоком для смазывания.

Приготовление:

Смешайте сухие ингредиенты с маслом, яйцами и сметаной, добавив лимонную цедру. Осторожно добавьте голубику, чтобы ягоды остались целыми. Сформируйте изделия и смажьте их яйцом или смесью желтка с молоком. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 30 минут.

Почему эти булочки стоит подавать теплыми?

Готовые булочки лучше всего пробуть теплыми – так сильнее ощущаются и мягкая текстура, и ягодный аромат. Для подачи подойдут сливочное масло, мед или любимый джем.

Голубика в этой выпечке играет не только роль вкусового акцента. Это еще и ягода с антоцианами – природными пигментами, придающими ей сине-фиолетовый цвет и частично чувствительными к нагреванию, свету и кислороду.

Кстати, культивируемая американская голубика как коммерческая культура стала массово выращиваться лишь в начале XX века. Таким образом, в привычном летнем десерте сочетаются и сезонность, и довольно молодой успех агрономии.