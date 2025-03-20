Секрет идеальных сырников: как приготовить нежное лакомство из детства

Сырники – любимое блюдо родом из детства. Несмотря на их бешеную популярность их далеко не каждый может правильно приготовить.

Часто вместо нежных, воздушных сырников получаются "забитые" или разваливаются на сковороде, информирует 24 Канал. Есть несколько проверенных секретов, которые гарантируют успех даже новичкам.

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Что добавить в сырники для нежности

Творог лучше брать жирностью не менее 5%. Он не будет слишком сухим и обеспечит нужную текстуру. Яйца добавляйте в творожную массу постепенно. Сначала размешайте одно яйцо. Если масса еще густая, добавьте второе. Избыток яиц сделает тесто слишком жидким. Из-за этого сырники могут потерять форму.

Классический рецепт сырников предусматривает добавление именно муки. Она хорошо связывает творожную массу и сырники не разваливаются. Однако манка сделает сырники нежными. Добавляйте не более 2 столовых ложек манки на 500 граммов творога и обязательно дайте смеси постоять 15 минут.

Рецепт нежных сырников

Время: 40 минут

40 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 700 граммов творога 5 % кисломолочного сыра;

– 2 столовые ложки сахара;

– 1 столовая ложка ванильного сахара;

– 2 яйца;

– 3 столовые ложки манки;

– щепотка соли;

– мука.

Приготовление:

Добавьте к творогу щепотку соли, манку, сахар и ванильный сахар, вбейте яйца и перемешайте до однородности и отложите массу на несколько минут. Две столовые ложки теста переложите в руки, хорошо уплотните и обваляйте в муке. Жарьте на растительном масле под крышкой по 2 минуты с каждой стороны.

Приятного аппетита!

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