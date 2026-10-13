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13 октября, 14:42
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Скандинавский уют в каждом кусочке: готовим традиционный норвежский яблочный пирог

Лилия Имбировская-Сиваковская

Традиционный норвежский пирог "эплкейк" – это классика скандинавской осени, в которой нет ничего лишнего. Отличная идея, чтобы добавить уюта осеннему чаепитию.

В отличие от привычной шарлотки, где фрукты тонут в тесте, здесь тонкие дольки выкладывают узором поверх пышного бисквита. Во время выпекания сахар с корицей образуют тонкую карамельную корочку, а яблоки отдают свой сок в нежное ванильное тесто, делая его необыкновенно мягким, рассказывает Shuba.

Как приготовить норвежский яблочный пирог?

  • Время: 1 час
  • Порций: 8

Ингредиенты: 
для теста: 
– 150 граммов пшеничной муки;
– 70 граммов цельнозерновой муки;
– 120 граммов размягченного сливочного масла;
– 100 граммов сахара;
– 1 чайная ложка ванильного сахара;
– 3 яйца;
– 120 миллилитров молока;
– 1 чайная ложка разрыхлителя;
яблочный слой: 
– 4 яблока;
– 1 столовая ложка сахара;
– 1 чайная ложка молотой корицы;
– по желанию – миндальные лепестки для посыпки.

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 180 градусов, дно разъемной формы диаметром около 22 сантиметров застелите пергаментом, а бортики слегка смажьте сливочным маслом.
  2. Яблоки очистите от сердцевины и нарежьте ломтиками средней толщины, чтобы они хорошо держали форму во время выпекания.
  3. Мягкое сливочное масло взбейте с сахаром до состояния светлого пышного крема.
  4. По одному введите яйца, каждый раз тщательно перемешивая смесь, после чего влейте молоко комнатной температуры.
  5. В отдельной емкости смешайте пшеничную и цельнозерновую муку, разрыхлитель и ванильный сахар.
  6. Добавьте сухие компоненты в жидкую основу и быстро перемешайте лопаткой только до соединения ингредиентов.
  7. Переложите тесто в форму, разровняйте поверхность и по кругу выложите ломтики яблок, слегка погружая их в тесто.
  8. Сверху равномерно посыпьте смесью корицы и сахара.
  9. Поставьте форму на нижний уровень духовки и выпекайте около 40 минут до появления сухой шпажки в центре.
  10. Дайте выпечке полностью остыть в форме, после чего нарежьте и подавайте при комнатной температуре с шариком мороженого или взбитыми сливками.