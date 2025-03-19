Так мыть или нет: ни в коем случае не делайте этого с яйцами

Потребители могут заметить различные загрязнения или остатки на поверхности яиц, приобретенных в магазине или на рынке. Как следствие, некоторые решают мыть яйца перед тем, как поставить их на хранение.

Однако, эксперты считают, что важно взвесить, является ли мытье яиц полезным, или лучше оставить их немытыми. Что же делать рассказывает 24 Канал со ссылкой на Pixel.

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Нужно ли мыть яйца перед хранением

Эксперты по безопасности пищевых продуктов подчеркнули, что мытье яиц перед хранением, как правило, не является необходимым. Обоснование этой рекомендации заключается в удалении естественного защитного слоя, известного как муцин. Эта кутикула служит барьером, защищая пористую поверхность скорлупы. Мытье яиц может нарушить это защитное покрытие, что может привести к проникновению бактерий и микробов через скорлупу и загрязнению яйца.

По словам экспертов, бактерии могут проникать в яйца из-за инфекции в яичниках или яйцеводах кур, а также через контакт с загрязненной скорлупой от птичьего помета или пыли в гнездах. Хотя мытье яиц может показаться жизнеспособным решением, оно является неэффективным, если инфекция уже проникла в яйцо. Кроме того, мытье может непреднамеренно повысить риск заражения внутренней части яйца.

Поэтому, мытье яиц может повысить риск их хрупкости и позволить загрязнителям и инфекциям проникнуть внутрь скорлупы.

Что делать?

Если вы планируете потреблять яйцо немедленно, можете помыть его, чтобы уменьшить риск потенциальных инфекций.

Если же вы хотите положить его в холодильник, то сделайте это и помойте руки.

Можете протереть их влажной тканью, если они слишком загрязнены.

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