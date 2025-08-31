Огурчики – обязательный пункт плана консервации. Поэтому стоит немного поэкспериментировать, чтобы иметь в запасах разнообразные вариации любимой закуски.

Эта вкусная консервация покорит вас в тот самый момент, когда вы откроете банку. Горчица и специи создают идеальную гармонию, которая со временем набирает глубины, а хрустящие огурчики станут апогеем трапезы. 24 Канал предлагает убедиться в этом по рецепту с ютуб-канала "Волшебный Мир Кухни".

Как заготовить огурцы по-фински?

Время : 1 час 30 минут

: 1 час 30 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– 3 килограмма огурцов;

– 3 литра воды;

– 6 столовых ложек соли;

– 400 граммов сахара;

– 360 миллилитров уксуса 9%;

– 2 чайные ложки семян горчицы;

– 3 – 4 штуки лаврового листа.

Приготовление:

Огурцы моем и замачиваем в холодной воде на 2 – 3 часа. Затем обрезаем кончики и разрезаем каждый на 3 – 4 части. Для этого способа маринования можно брать как мелкие, так и средние плоды. В большую кастрюлю объемом 4 – 5 литров наливаем воду, добавляем соль, сахар, лавровый лист и зерна горчицы. Перемешиваем и доводим до кипения. Вливаем уксус и еще раз доводим маринад до закипания. Кладем огурцы в кипящую жидкость и выдерживаем 4 – 5 минут, пока они приобретут оливковый оттенок. Затем осторожно вынимаем шумовкой. Параллельно готовим банки и крышки: моем их с содой или моющим средством. Крышки кипятим в воде 5 – 10 минут. Выкладываем огурцы в чистые стерильные банки, заливаем горячим маринадом и плотно закрываем. Переворачиваем вверх дном, при желании укрываем полотенцем и оставляем до полного остывания. Храним готовую консервацию в темном прохладном месте.

Приятного аппетита!

