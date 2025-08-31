31 серпня, 11:28
Вони відомі на всю Європу: закручуємо огірки по-фінськи – насолода у вашій коморі
Основні тези
- Огірочки з гірчицею та спеціями створюють гармонійний смак.
- Ця консервація популярна в Європі і додає різноманітності запасам.
Огірочки – обовʼязковий пункт плану консервації. Тож варто трішки поекспериментувати, аби мати у запасах різноманітні варіації улюбленої закуски.
Ця смачна консервація підкорить вас в той самий момент, коли ви відкриєте банку. Гірчиця та спеції створюють ідеальну гармонію, яка з часом набирає глибини, а хрусткі огірочки стануть апогеєм трапези. 24 Канал пропонує переконатися у цьому за рецептом з ютуб-каналу "Чарівний Світ Кухні".
Як заготувати огірки по-фінськи?
- Час: 1 година 30 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 3 кілограми огірків;
– 3 літри води;
– 6 столових ложок солі;
– 400 грамів цукру;
– 360 мілілітрів оцту 9%;
– 2 чайні ложки насіння гірчиці;
– 3 – 4 штуки лаврового листа.
Приготування:
- Огірки миємо та замочуємо у холодній воді на 2 – 3 години. Потім обрізаємо кінчики й розрізаємо кожен на 3 – 4 частини. Для цього способу маринування можна брати як дрібні, так і середні плоди.
- У велику каструлю об’ємом 4 – 5 літрів наливаємо воду, додаємо сіль, цукор, лавровий лист і зерна гірчиці. Перемішуємо та доводимо до кипіння. Вливаємо оцет і ще раз доводимо маринад до закипання.
- Кладемо огірки в киплячу рідину й витримуємо 4 – 5 хвилин, доки вони набудуть оливкового відтінку. Потім обережно виймаємо шумівкою.
- Паралельно готуємо банки й кришки: миємо їх з содою чи мийним засобом. Кришки кип’ятимо у воді 5 – 10 хвилин.
- Викладаємо огірки в чисті стерильні банки, заливаємо гарячим маринадом і щільно закриваємо. Перевертаємо догори дном, за бажання вкриваємо рушником і залишаємо до повного охолодження.
- Зберігаємо готову консервацію у темному прохолодному місці.
Смачного!
Які ще огірки заготувати на зиму?
- Кожна господиня обовʼязково готуватиме на зиму мариновані огірки.
- Їх рецепт дуже легкий, і вам навіть не доведеться турбуватися про стерилізацію.