Укр Рус
Новини Смачно Смачні та прості рецепти Вони відомі на всю Європу: закручуємо огірки по-фінськи – насолода у вашій коморі
31 серпня, 11:28
2

Вони відомі на всю Європу: закручуємо огірки по-фінськи – насолода у вашій коморі

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Огірочки з гірчицею та спеціями створюють гармонійний смак.
  • Ця консервація популярна в Європі і додає різноманітності запасам.

Огірочки – обовʼязковий пункт плану консервації. Тож варто трішки поекспериментувати, аби мати у запасах різноманітні варіації улюбленої закуски.

Ця смачна консервація підкорить вас в той самий момент, коли ви відкриєте банку. Гірчиця та спеції створюють ідеальну гармонію, яка з часом набирає глибини, а хрусткі огірочки стануть апогеєм трапези. 24 Канал пропонує переконатися у цьому за рецептом з ютуб-каналу "Чарівний Світ Кухні".

Читайте також Що приготувати з баклажанів: 3 легкі рецепти

Як заготувати огірки по-фінськи? 

  • Час: 1 година 30 хвилин
  • Порцій: 6

Інгредієнти
– 3 кілограми огірків;
– 3 літри води;
– 6 столових ложок солі;
– 400 грамів цукру;
– 360 мілілітрів оцту 9%;
– 2 чайні ложки насіння гірчиці;
– 3 – 4 штуки лаврового листа.

Приготування

  1. Огірки миємо та замочуємо у холодній воді на 2 – 3 години. Потім обрізаємо кінчики й розрізаємо кожен на 3 – 4 частини. Для цього способу маринування можна брати як дрібні, так і середні плоди.
  2. У велику каструлю об’ємом 4 – 5 літрів наливаємо воду, додаємо сіль, цукор, лавровий лист і зерна гірчиці. Перемішуємо та доводимо до кипіння. Вливаємо оцет і ще раз доводимо маринад до закипання.
  3. Кладемо огірки в киплячу рідину й витримуємо 4 – 5 хвилин, доки вони набудуть оливкового відтінку. Потім обережно виймаємо шумівкою.
  4. Паралельно готуємо банки й кришки: миємо їх з содою чи мийним засобом. Кришки кип’ятимо у воді 5 – 10 хвилин.
  5. Викладаємо огірки в чисті стерильні банки, заливаємо гарячим маринадом і щільно закриваємо. Перевертаємо догори дном, за бажання вкриваємо рушником і залишаємо до повного охолодження.
  6. Зберігаємо готову консервацію у темному прохолодному місці.

Смачного!

Які ще огірки заготувати на зиму? 

  • Кожна господиня обовʼязково готуватиме на зиму мариновані огірки.
  • Їх рецепт дуже легкий, і вам навіть не доведеться турбуватися про стерилізацію. 