Огірочки – обовʼязковий пункт плану консервації. Тож варто трішки поекспериментувати, аби мати у запасах різноманітні варіації улюбленої закуски.

Ця смачна консервація підкорить вас в той самий момент, коли ви відкриєте банку. Гірчиця та спеції створюють ідеальну гармонію, яка з часом набирає глибини, а хрусткі огірочки стануть апогеєм трапези. 24 Канал пропонує переконатися у цьому за рецептом з ютуб-каналу "Чарівний Світ Кухні".

Як заготувати огірки по-фінськи?

Час : 1 година 30 хвилин

: 1 година 30 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 3 кілограми огірків;

– 3 літри води;

– 6 столових ложок солі;

– 400 грамів цукру;

– 360 мілілітрів оцту 9%;

– 2 чайні ложки насіння гірчиці;

– 3 – 4 штуки лаврового листа.

Приготування:

Огірки миємо та замочуємо у холодній воді на 2 – 3 години. Потім обрізаємо кінчики й розрізаємо кожен на 3 – 4 частини. Для цього способу маринування можна брати як дрібні, так і середні плоди. У велику каструлю об’ємом 4 – 5 літрів наливаємо воду, додаємо сіль, цукор, лавровий лист і зерна гірчиці. Перемішуємо та доводимо до кипіння. Вливаємо оцет і ще раз доводимо маринад до закипання. Кладемо огірки в киплячу рідину й витримуємо 4 – 5 хвилин, доки вони набудуть оливкового відтінку. Потім обережно виймаємо шумівкою. Паралельно готуємо банки й кришки: миємо їх з содою чи мийним засобом. Кришки кип’ятимо у воді 5 – 10 хвилин. Викладаємо огірки в чисті стерильні банки, заливаємо гарячим маринадом і щільно закриваємо. Перевертаємо догори дном, за бажання вкриваємо рушником і залишаємо до повного охолодження. Зберігаємо готову консервацію у темному прохолодному місці.

Смачного!

