Эта закуска точно войдет в вашу кулинарную повседневность. Она проста в приготовлении и дарит просто нереальный результат.

Битые огурцы – это колоритная закуска, которой точно будут рады ваши близкие. Она не потеряется даже на праздничном столе, а ее приготовление требует лишь нескольких простых манипуляций, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии".

Как приготовить битые огурцы по-китайски?

Время : 10 минут + 30 минут в холодильнике

: 10 минут + 30 минут в холодильнике Порций: 6

Ингредиенты:

– 1 килограмм огурцов;

– 4 столовые ложки соевого соуса;

– 1 зубчик чеснока;

– 2 чайные ложки кунжута;

– 2 столовые ложки растительного масла;

– 1 столовая ложка яблочного уксуса;

– 1 чайная ложка кунжутного масла.

Приготовление:

Огурцы моем, нарезаем и перекладываем в пакет. Ставим пакет на доску и отбиваем огурцы скалкой. Смешиваем все ингредиенты, заливаем в пакет и хорошо встряхиваем. Поставьте в холодильник на 30 минут, после чего подавайте к столу.

Приятного аппетита!

