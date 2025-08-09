Укр Рус
9 августа, 23:50
2

Закуска, которую должен знать каждый: битые огурцы по-китайски – безумно вкусно без лишних усилий

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Битые огурцы по-китайски – популярная закуска, которую можно готовить хоть каждый день.
  • Перед подачей стоит подержать ее в холодильнике, чтобы огурцы пропитались маринадом.

Эта закуска точно войдет в вашу кулинарную повседневность. Она проста в приготовлении и дарит просто нереальный результат.

Битые огурцы – это колоритная закуска, которой точно будут рады ваши близкие. Она не потеряется даже на праздничном столе, а ее приготовление требует лишь нескольких простых манипуляций, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии".

Как приготовить битые огурцы по-китайски?

  • Время: 10 минут + 30 минут в холодильнике
  • Порций: 6

Ингредиенты:
– 1 килограмм огурцов;
– 4 столовые ложки соевого соуса;
– 1 зубчик чеснока;
– 2 чайные ложки кунжута;
– 2 столовые ложки растительного масла;
– 1 столовая ложка яблочного уксуса;
– 1 чайная ложка кунжутного масла.

Приготовление:

  1. Огурцы моем, нарезаем и перекладываем в пакет.
  2. Ставим пакет на доску и отбиваем огурцы скалкой.
  3. Смешиваем все ингредиенты, заливаем в пакет и хорошо встряхиваем.
  4. Поставьте в холодильник на 30 минут, после чего подавайте к столу.

Приятного аппетита!

А еще в похожий способ можно приготовить маринованные кабачки. Они получаются очень пикантными и прекрасно дополнят любую трапезу.