По этому рецепту готовит вся Европа: как закрыть огурцы по-польски – рецепт на литровую банку
- Огурчики по-польски рекомендуется готовить из корнишонов для достижения идеального результата.
- Этот рецепт обеспечивает легкость в приготовлении и является популярным среди европейских закруток на зиму.
Хрустящие огурчики это самая лучшая закуска, которую только можно представить. А некоторые способы их приготовления дарят просто феноменальный результат.
Огурчики по-польски идеально дополнят вашу коллекцию закруток на зиму. Они легки в приготовлении и гарантируют множество комплиментов вашему кулинарному мастерству, рассказывает 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Лилии Цвит.
Какие огурцы лучше выбрать?
Для этого случая лучше всего консервировать корнишоны. Это гарантия идеального результата, ведь практически не существует сценария, когда что-то может пойти не так, рассказывает портал "Колижанка".
Как закрыть огурцы по-польски?
- Время: 1 час
- Порций: 1-литровая банка
Ингредиенты:
– молодые огурцы;
– 1 морковь;
– половина корня петрушки;
– 1 луковица;
– 5 горошин душистого перца горошком;
– 1 соцветие укропа;
– 1 лавровый лист;
– 1 столовая ложка дижонской горчицы;
маринад на 1 литр воды:
– 2 столовые ложки соли;
– 4 столовые ложки сахара;
– 100 миллилитров уксуса.
Приготовление:
- Огурцы перед засолкой стоит замочить в холодной воде примерно на два часа.
- На дно стерилизованной банки положите черный перец горошком, зонтики укропа и лавровый лист.
- Добавьте нарезанные кусочками морковь и очищенный лук. Только после этого плотно выложите огурцы.
- Приготовьте маринад и залейте им банки. Делайте это сразу, не давайте ему остыть.
- Подготовьте все необходимое для стерилизации и проварите заготовки под крышками около 10 минут.
- Далее банки герметично закрутите, переверните вверх дном и хорошо укутайте полотенцем.
- Оставьте их остывать при комнатной температуре. Затем храните в кладовке с другой консервацией.
Приятного аппетита!
Какую закрутку стоит попробовать?
Хорошим решением будет позаботиться о большом запасе вяленых томатов, которые придают блюдам знаменитый итальянский оттенок.
А маринованные с медом помидоры станут для вас настоящим сюрпризом – такая закуска всегда исчезает со стола первой.