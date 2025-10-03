Хрустящие огурчики это самая лучшая закуска, которую только можно представить. А некоторые способы их приготовления дарят просто феноменальный результат.

Огурчики по-польски идеально дополнят вашу коллекцию закруток на зиму. Они легки в приготовлении и гарантируют множество комплиментов вашему кулинарному мастерству, рассказывает 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Лилии Цвит.

К теме Наслаждение без усилий: готовим варенье на сковороде – подойдет любая ягода или фрукт

Какие огурцы лучше выбрать?



Для этого случая лучше всего консервировать корнишоны. Это гарантия идеального результата, ведь практически не существует сценария, когда что-то может пойти не так, рассказывает портал "Колижанка".

Как закрыть огурцы по-польски?

Время : 1 час

: 1 час Порций: 1-литровая банка

Ингредиенты:

– молодые огурцы;

– 1 морковь;

– половина корня петрушки;

– 1 луковица;

– 5 горошин душистого перца горошком;

– 1 соцветие укропа;

– 1 лавровый лист;

– 1 столовая ложка дижонской горчицы;

маринад на 1 литр воды:

– 2 столовые ложки соли;

– 4 столовые ложки сахара;

– 100 миллилитров уксуса.

Приготовление:

Огурцы перед засолкой стоит замочить в холодной воде примерно на два часа. На дно стерилизованной банки положите черный перец горошком, зонтики укропа и лавровый лист. Добавьте нарезанные кусочками морковь и очищенный лук. Только после этого плотно выложите огурцы. Приготовьте маринад и залейте им банки. Делайте это сразу, не давайте ему остыть. Подготовьте все необходимое для стерилизации и проварите заготовки под крышками около 10 минут. Далее банки герметично закрутите, переверните вверх дном и хорошо укутайте полотенцем. Оставьте их остывать при комнатной температуре. Затем храните в кладовке с другой консервацией.

Приятного аппетита!

Какую закрутку стоит попробовать?