Укр Рус
Новости Вкусно Вкусные и простые рецепты Выглядит красиво, на вкус еще лучше: как приготовить омлет с суфле – идеальное начало дня
2 июля, 06:06
3

Выглядит красиво, на вкус еще лучше: как приготовить омлет с суфле – идеальное начало дня

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Рецепт омлета с сырным суфле включает 2 яйца, 2 столовые ложки козьего сыра, измельченную зелень, соль и перец.
  • Это блюдо подарит энергию и хорошее настроение на первую половину дня.

Вкусный завтрак – залог удачного и эффективного дня. С этим рецептом гарантирован именно такой результат!

Омлет с сырным суфле станет для вас настоящим открытием. Любимая утренняя яичница заиграет новыми оттенками и подарит незабываемые эмоции, рассказывает 24 Канал.

Будет интересно Это вкуснее котлет и даже шашлык: отбивные с начинкой, которые хоть на праздник подавай

Рецепт омлета с сырным суфле

  • Время: 20 минут
  • Порций: 1

Ингредиенты:
– 2 яйца;
– 2 столовые ложки измельченного козьего или другого сыра;
– 1 чайная ложка измельченной зелени;
– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. В две разные миски аккуратно разделите белки и желтки. Сначала взбейте белки миксером на средней или высокой скорости до густых, устойчивых пиков.

  2. Далее, тем же миксером взбейте желтки до однородной консистенции.

  3. Добавьте часть белковой массы (примерно четверть стакана) к желткам и хорошо перемешайте. Затем осторожно введите желтковую смесь обратно к остальным белкам, осторожно перемешивая сложными движениями. В результате должна получиться воздушная светло-желтая масса.

  4. Разогрейте сливочное масло в сковороде на среднем огне. Осторожно вылейте яичную смесь в сковороду и равномерно распределите по дну.

  5. Через минуту посыпьте омлет тертым сыром и рубленой зеленью, приправьте солью и перцем. Накройте крышкой и готовьте еще 2 минуты, пока верх не схватится.

  6. Готовый омлет по желанию сложите пополам, так он будет иметь классический вид.

Приятного аппетита!

Яркий вкус нового дня: как приготовить запеченную овсянку.