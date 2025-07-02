Выглядит красиво, на вкус еще лучше: как приготовить омлет с суфле – идеальное начало дня
- Рецепт омлета с сырным суфле включает 2 яйца, 2 столовые ложки козьего сыра, измельченную зелень, соль и перец.
- Это блюдо подарит энергию и хорошее настроение на первую половину дня.
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Рецепт омлета с сырным суфле
- Время: 20 минут
- Порций: 1
Ингредиенты:
– 2 яйца;
– 2 столовые ложки измельченного козьего или другого сыра;
– 1 чайная ложка измельченной зелени;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
В две разные миски аккуратно разделите белки и желтки. Сначала взбейте белки миксером на средней или высокой скорости до густых, устойчивых пиков.
Далее, тем же миксером взбейте желтки до однородной консистенции.
Добавьте часть белковой массы (примерно четверть стакана) к желткам и хорошо перемешайте. Затем осторожно введите желтковую смесь обратно к остальным белкам, осторожно перемешивая сложными движениями. В результате должна получиться воздушная светло-желтая масса.
Разогрейте сливочное масло в сковороде на среднем огне. Осторожно вылейте яичную смесь в сковороду и равномерно распределите по дну.
Через минуту посыпьте омлет тертым сыром и рубленой зеленью, приправьте солью и перцем. Накройте крышкой и готовьте еще 2 минуты, пока верх не схватится.
Готовый омлет по желанию сложите пополам, так он будет иметь классический вид.
Приятного аппетита!
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