Этой аджике позавидуют даже грузины: никто не угадает основной ингредиент

Забудьте о привычной икре – кабачки могут удивить совершенно иным вкусом! Эта острая, пряная и густая кабачковая аджика ломает все кулинарные стереотипы: благодаря томатной пасте, чесноку и кавказским пряностям соус получается насыщенным, жгучим и невероятно ароматным.

Идеальный баланс остроты и нежной текстуры цуккини делает эту заготовку главным хитом к мясу, птице и гарнирам. А самое приятное – готовится она просто, без лишних хлопот и съедается за зиму первой! Как приготовить пикантную кабачковую икру? Время : 1 час

: 1 час Порций: 4 Ингредиенты:

– 5 килограммов кабачков;

– 1 – 2 стручка острого перца (или 1 столовая ложка молотого);

– 1 стакан очищенных зубчиков чеснока;

– 125 миллилитров растительного масла;

– 1 стакан сахара;

– 2 столовые ложки соли;

– 500 миллилитров томатной пасты;

– 100 миллилитров уксуса;

– пол столовой ложки хмели-сунели;

– 1 чайная ложка молотого кориандра;

– уцхо-сунели – по желанию. Приготовление: Выбирайте цуккини: обычные молодые кабачки слишком водянистые, а старые дают много отходов из-за грубой кожуры и семян. Натрите цуккини на терке или пропустите через мясорубку вместе с острым перцем. Переложите овощную массу в кастрюлю и тушите под крышкой на слабом огне примерно 25 – 30 минут, периодически помешивая. Добавьте растительное масло, томатную пасту, сахар, соль и пряности, после чего варите смесь еще 10 минут. Для идеально шелковистой текстуры массу можно слегка остудить и взбить погружным блендером. Верните пюре на огонь, добавьте выдавленный чеснок, влейте уксус и проварите все вместе еще 7 – 10 минут. Разлейте горячую аджику по стерилизованным банкам, закрутите крышками, переверните вверх дном и оставьте под теплым одеялом до полного остывания.