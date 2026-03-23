Такая надпись на упаковке указывает, что это не сливочное масло: как отличить фальсификат

Перед полкой с маслом легко растеряться – упаковки похожи, названия почти одинаковые, а цена отличается заметно. В то же время далеко не каждый продукт, который внешне напоминает классическое сливочное масло, действительно им является.

Часть производителей заменяет молочный жир дешевыми составляющими, которые могут на вид и вкус напоминать масло, а при приготовлении оказывается, что это не так, пишет Haps. Это могут быть растительные примеси, стабилизаторы или ароматизаторы, поэтому стоит внимательно читать содержимое еще до покупки.

На что смотреть, выбирая сливочное масло?

Первый момент – название продукта. Если на упаковке есть слова "спред", "масляный продукт" или "сливочный продукт", это означает, что перед вами не классическое сливочное масло, а другой товар с измененным составом.

Не менее важный показатель – жирность. У натурального сливочного масла она обычно составляет не менее 82%. Если цифра ниже, стоит внимательно проверить другие характеристики. Отдельно следует прочитать состав. В качественном масле основой должны быть сливки или молоко.

Если среди ингредиентов есть растительные масла, эмульгаторы, стабилизаторы или ароматизаторы – это уже продукт с примесями. Обращайте внимание и на срок годности. Натуральное масло без большого количества добавок не хранится слишком долго, поэтому слишком длительный срок может свидетельствовать о дополнительной обработке или другом составе.

Как проверить масло?

Прежде всего стоит посмотреть на цвет и консистенцию, сообщает Wiadomosci. Настоящее масло имеет ровный кремовый оттенок, без неестественно яркой желтизны, а текстура у него плотная, но пластичная. При комнатной температуре натуральное масло постепенно смягчается и начинает таять, оставляя легкий молочный аромат.

Если продукт долго держит форму или выделяет много влаги, это может свидетельствовать о примесях. Еще один простой ориентир – вкус. У качественного масла он чистый, сливочный, без посторонней горечи, резкого запаха или неестественного привкуса.

