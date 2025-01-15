Настоящее масло или подделка: как отличить и увидеть разницу

Сливочное масло – один из обязательных продуктов в наших холодильниках. Поэтому обязательно нужно знать, как оставаться уверенным в его качестве.

Каждый из нас хочет быть уверенным в том, что покупает качественный и надежный продукт. 24 Канал рассказывает о подсказках, которые помогут убедиться, что в ваших руках – настоящее масло, а не подделка.

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Как отличить масло от подделки

В первую очередь – доверяйте проверенным производителям. Если на рынок вышел новый бренд и предлагает более низкую цену, внимательно изучите маркировку.

Покупайте только тот продукт, на котором указано "масло сливочное" или "масло крестьянское". Обычно это является первым признаком его качества.

Обязательно обратите внимание на состав. Сливочное масло должно состоять из молока или сливочного сырья, других вариантов просто не существует.

Хорошей подсказкой будет и срок годности. У настоящего масла он составляет минимум 2 – 3 месяца.

Покупайте только качественное масло / Фото Pixabay

Как проверить качество масла дома

После того как вы приобрели продукт, можно провести несколько экспериментов, чтобы убедиться в его качестве. Масло должно быть густым, кремовым, с приятным ароматом и желтого цвета.

Когда масло было в холодильнике, оно становится твердым и плохо намазывается на хлеб. Если ситуация другая – в ваших руках подделка.

Также стоит растопить масло на сковороде. Если в желтой жидкости будут комки белого или светло-желтого цвета, то это – добавлены растительные жиры.

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