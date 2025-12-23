Мед к кутье: как не купить подделку перед Сочельником

Мед перед праздниками в Украине – не просто сладость. Его добавляют в кутью и кладут на рождественский стол, что делает его одним из главных акцентов праздника.

Часто под видом меда продают смесь из сиропов, ароматизаторов и красителей, сообщает 24 Канал со ссылкой на Local hive honey. Банка выглядит убедительно, цена привлекательная, этикетка обещает "натуральность", однако на самом деле это подделка.

Как распознать настоящий мед?

Натуральный мед имеет особую консистенцию. Он тянется из ложки ровной нитью и ложится горкой. На тарелке он должен медленно "расходиться". Если он жидкий и льется, как сироп – это тревожный сигнал.

Сладкое наслаждение / Фото unsplash

Также стоит обратить внимание на запах. Он должен быть четкий, но без резкости. Цветочный, травяной, иногда с легкой горчинкой. Искусственный часто пахнет слабо или сладко-однообразно, без глубины.

Следующее, что может выдать "подделку" – вкус. У настоящего меда после сладости появляется легкое "пощипывание" в горле. Это замечательный знак. Если вкус плоский, как у сахарного сиропа, – перед вами не тот продукт.

Как долго можно хранить мед?

Натуральный мед не имеет четкого срока годности, если его хранить правильно, пишет Llanga. Темное место, плотно закрытая банка, комнатная температура или прохлада – этого достаточно, чтобы продукт не терял свойств годами.

Впрочем, для производителей есть требование указывать срок потребления, поэтому часто на банках можно увидеть срок в год-два.

