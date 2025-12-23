Салат "Рождественский венок" будет выглядеть ярко, как центральное блюдо на столе, ведь сочетает знакомые ингредиенты и продуманную подачу, сообщает 24 Канал со ссылкой на Тикток kosatka_kosatk. Он не требует сложных продуктов, но выглядит очень торжественно.
Как приготовить салат "Рождественский венок"?
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 3 отварные картофелины;
– 2 отваренные морковки;
– 300 граммов отварного куриного филе;
– 3 отварных куриных яйца;
– 80 граммов грецких орехов, измельченных и слегка обжаренных;
– 150 граммов твердого сыра;
– 180 – 200 граммов майонеза;
– 1 большой гранат;
– соль по вкусу.
Приготовление:
- Картофель, морковь и яйца отварите до готовности, охладите и натрите на терке – выбирайте мелкую или грубую, в зависимости от желаемой текстуры.
- Куриное филе разберите на тонкие волокна, твердый сыр натрите, орехи измельчите ножом или в блендере, гранат очистите и разберите на зерна.
- Формируйте салат в кольце или на тарелке в виде венка, выкладывая слои последовательно – сначала картофель, слегка посолите и смажьте майонезом, далее куриное филе и снова слой майонеза, затем морковь с майонезом, яйца с майонезом, после чего сыр и орехи, снова тонкий слой майонеза и завершающий слой из зерен граната.
- Готовый салат оставьте настаиваться в форме на несколько часов перед подачей, чтобы слои хорошо соединились и вкус стал насыщенным и гармоничным.
Как сварить картофель за 5 минут?
Проколите картофель ножом, пишет Оһсһе at day. Положите в миску, сбрызните небольшим количеством воды и накройте тарелкой.
Разогревайте в микроволновой печи 5 – 7 минут на максимальной мощности. Вот и все – ваш картофель готов за считанные минуты.
