Салат "Різдвяний вінок" виглядатиме яскраво, як центральна страва на столі, адже поєднує знайомі інгредієнти й продуману подачу, повідомляє 24 Канал з посиланням на Тікток kosatka_kosatk. Він не вимагає складних продуктів, але виглядає дуже урочисто.
Як приготувати салат "Різдвяний вінок"?
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 3 відварені картоплини;
– 2 відварені морквини;
– 300 грамів відвареного курячого філе;
– 3 відварені курячі яйця;
– 80 грамів волоських горіхів, подрібнених і злегка обсмажених;
– 150 грамів твердого сиру;
– 180 – 200 грамів майонезу;
– 1 великий гранат;
– сіль до смаку.
Приготування:
- Картоплю, моркву та яйця відваріть до готовності, охолодіть і натріть на тертці – обирайте дрібну або грубішу, залежно від бажаної текстури.
- Куряче філе розберіть на тонкі волокна, твердий сир натріть, горіхи подрібніть ножем або в блендері, гранат очистіть і розберіть на зерна.
- Формуйте салат у кільці або на тарілці у вигляді вінка, викладаючи шари послідовно – спочатку картоплю, злегка посоліть і змастіть майонезом, далі куряче філе й знову шар майонезу, потім моркву з майонезом, яйця з майонезом, після чого сир і горіхи, знову тонкий шар майонезу та завершальний шар із зерен граната.
- Готовий салат залиште настоюватися у формі на кілька годин перед подачею, щоб шари добре поєдналися й смак став насиченим і гармонійним.
Як зварити картоплю за 5 хвилин?
Проколіть картоплю ножем, пише Оhche at day. Покладіть у миску, збризніть невеликою кількістю води та накрийте тарілкою.
Розігрівайте в мікрохвильовій печі 5 – 7 хвилин на максимальній потужності. Ось і все – ваша картопля готова за лічені хвилини.
