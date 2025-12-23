Салат "Різдвяний вінок" виглядатиме яскраво, як центральна страва на столі, адже поєднує знайомі інгредієнти й продуману подачу, повідомляє 24 Канал з посиланням на Тікток kosatka_kosatk. Він не вимагає складних продуктів, але виглядає дуже урочисто.

Як приготувати салат "Різдвяний вінок"?

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 3 відварені картоплини;

– 2 відварені морквини;

– 300 грамів відвареного курячого філе;

– 3 відварені курячі яйця;

– 80 грамів волоських горіхів, подрібнених і злегка обсмажених;

– 150 грамів твердого сиру;

– 180 – 200 грамів майонезу;

– 1 великий гранат;

– сіль до смаку.

Приготування:

Картоплю, моркву та яйця відваріть до готовності, охолодіть і натріть на тертці – обирайте дрібну або грубішу, залежно від бажаної текстури. Куряче філе розберіть на тонкі волокна, твердий сир натріть, горіхи подрібніть ножем або в блендері, гранат очистіть і розберіть на зерна. Формуйте салат у кільці або на тарілці у вигляді вінка, викладаючи шари послідовно – спочатку картоплю, злегка посоліть і змастіть майонезом, далі куряче філе й знову шар майонезу, потім моркву з майонезом, яйця з майонезом, після чого сир і горіхи, знову тонкий шар майонезу та завершальний шар із зерен граната. Готовий салат залиште настоюватися у формі на кілька годин перед подачею, щоб шари добре поєдналися й смак став насиченим і гармонійним.

Як зварити картоплю за 5 хвилин?

Проколіть картоплю ножем, пише Оhche at day. Покладіть у миску, збризніть невеликою кількістю води та накрийте тарілкою.

Розігрівайте в мікрохвильовій печі 5 – 7 хвилин на максимальній потужності. Ось і все – ваша картопля готова за лічені хвилини.

