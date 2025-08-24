Пармезан – это звезда итальянской кулинарии, который делает любимые блюда непревзойденными. К сожалению, если не знать нескольких нюансов, то есть высокая вероятность стать жертвой недобросовестных производителей.

Пармезан – один из самых популярных сыров, поэтому нет ничего удивительного в том, что одновременно он входит и в список частых подделок мошенников. Как легко отличить настоящий пармезан от подделки – рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Radioclub.

Читайте также Соль и сода уже давно неэффективны: как сварить яйца, чтобы скорлупа отходила за секунд

Как отличить настоящий пармезан от дешевой подделки?

На собственный вкус полагаться не стоит – мошенники умеют работать с ингредиентами так, чтобы разница была незаметной. А вот скрыть следы наличия посторонних ингредиентов практически невозможно.

Пармезан доводит блюда до идеала / Фото Pixabay

Например, гладко нарезать настоящий пармезан не удастся – он имеет хрупкую структуру. Поэтому если продукт в ваших руках нарезается слайсами – это точно подделка.

Также настоящий пармезан продается с желтой корой и тиснением Parmigiano Reggiano и DOP. Сыр без этих символов не покупайте.

А еще можете обратить внимание на то, что внутри настоящего пармезана образуются маленькие белые точечки. Это кристаллы тирозина, аминокислоты, которая образуется во время длительного вызревания сыра.

Вкусный салат – это результат правильного выбора заправки. Есть много соусов, которые будут на вкус намного лучше майонеза.