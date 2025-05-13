Вы должны выбирать только лучшее: как отличить старую и молодую спаржу

Сезон спаржи в самом разгаре, и полакомиться ею хочет каждый. И важно знать, как выбрать лучшие молодые растения.

Есть несколько признаков, которые точно укажут на разницу между старой и молодой спаржей. На что обращать внимание при покупке – расскажет 24 Канал.

Кстати Теряет рассыпчатость и вкус: типичные ошибки приготовления гречки, которые делал каждый

Как отличать старую и молодую спаржу

Стебли молодой спаржи тонкие или средней толщины стебли, но при этом твердые и упругие. У старой спаржи стебли толстые и волокнистые.

Выбирать спаржу очень легко / Фото Pixabay

Следует обратить внимание и на цвет: молодая спаржа ярко зеленая, или белая или фиолетовая. На вид она блестящая и сочная, поэтому здесь трудно ошибиться.

Головка у старой спаржи распущенная и начинает раскрываться. Это признак перезрелости, поэтому лучше не покупайте такой продукт.

Показательным фактором является текстура стеблей. Молодая спаржа легко ломается, издает хруст на сгибе. Старая же из-за волокнистости не поддастся на такие легкие усилия.

Для результата или пустая трата времени: надо ли обваливать котлеты в муке.