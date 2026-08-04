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4 августа, 20:20
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Кукуруза, баклажаны, перец, кабачки: как приготовить на мангале – все решает маринад

Лилия Имбировская-Сиваковская

Овощи на мангале легко испортить, если просто бросить их на решетку без предварительной подготовки. Кукуруза может подсохнуть, баклажаны – стать мягкими и безвкусными, перец – подгореть сверху, а кабачки быстро потерять форму.

Маринад здесь играет не меньшую роль, чем жар, сообщает 24 Канал. Масло, специи, чеснок, зелень или немного кислоты помогают овощам быстрее подрумяниться, сохранить сочность и не превратиться в сухой гарнир к мясу.

Как приготовить кукурузу на мангале?

  • Время: 25 минут
  • Порций: 10 початков

Ингредиенты:
– 10 молодых початков кукурузы;
– 200 граммов сливочного масла;
– 4 больших зубчика чеснока;
– соль по вкусу;
– черный молотый перец по вкусу.

Как приготовить кукурузу на мангале: смотрите видео

Приготовление:

  1. Сливочное масло заранее достаньте из холодильника, чтобы оно стало мягким.
  2. Добавьте в него соль, черный молотый перец и тертый чеснок, после чего хорошо перемешайте.
  3. Початки кукурузы очистите от листьев и волокон, а затем щедро смажьте чесночно-масляной смесью со всех сторон.
  4. Выложите кукурузу на решетку и жарьте на мангале по несколько минут с каждой стороны, периодически переворачивая.
  5. Початки должны подрумяниться, стать ароматными и мягкими. Подавайте кукурузу горячей.

Как приготовить кукурузу на мангале?

  • Время: 25 минут
  • Порций: 10 початков

Ингредиенты:
– 10 молодых початков кукурузы;
– 200 граммов сливочного масла;
– 4 больших зубчика чеснока;
– соль по вкусу;
– черный молотый перец по вкусу.

Можно ли запечь кукурузу на мангале: смотрите видео

@ruslana_babichenko Кукурудза на мангалі * кукурудза 10 молодих качанів * вершкове масло 200 гр * часник 4 великих зубчики * сіль і перець за смаком До мʼякого масла додати спеції і натертий часник. Качани очистити і щедро змастити масляною сумішшю) Викладаємо на решітку і обсмажуємо по пару хвилин кукурудзу з чотирьох сторін Спробуйте обов’язково поки сезон кукурудзи в розпалі Смачного️️️ Зберігай рецепт, щоб не загубити сторіночку #кукурудза #печенакукурудза #кукурудзанамангалі #кукурудзарецепт #їжанамангалі #сезонкукурудзи #чізкейкрецепт #домашнявипічка #тортрецепт #ароматнавипічка #випічкабезтурбот #простийторт #торт #бісквіт#готуємоззадоволенням #руськинірецепти #спартак #медовик #простоісмачно #швидкірецепти #швидкоісмачно ♬ I Am Made in Ukraine - EDMON Kazaryan

Приготовление:

  1. Сливочное масло заранее достаньте из холодильника, чтобы оно стало мягким.
  2. Добавьте в него соль, черный молотый перец и тертый чеснок, после чего хорошо перемешайте.
  3. Початки кукурузы очистите от листьев и волокон, а затем обильно смажьте чесночно-масляной смесью со всех сторон.
  4. Выложите кукурузу на решетку и жарьте на мангале по несколько минут с каждой стороны, периодически переворачивая.
  5. Початки должны подрумяниться, стать ароматными и мягкими. Подавайте кукурузу горячей.

Как приготовить баклажаны с мясной начинкой на шампурах?

  • Время: 45–50 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– баклажаны;
– говяжий фарш;
– сладкий перец;
– красный или обычный лук;
– соль по вкусу;
– смесь перцев по вкусу;
– тимьян по вкусу;
– розмарин по вкусу;
– чеснок по вкусу;
– масло по вкусу.

Как приготовить баклажаны на мангале: смотрите видео

@themancooking Баклажани з мʼясною начинкою на шампурах Зберігайте рецепт ;) До цього часу я не дуже любив баклажани у будь-якому їх приготуванні ну так склалося. Але ж цей рецепт повністю змінив моє ставлення до них! Друзі, це настільки смачно що я вже думаю коли буду готувати їх знову Даю 100% зо кожен буде в захваті від подачі, приготування і смаку! І так, для рецепту! Баклажани свіжі Фарш з яловичини (я робив сам і перекрутив 2 рази) Перець солодкий Цибуля червона (але я думаю можна і звичайну) Спеції за смаком (у мене суміш перців горошком, тімʼян, розмарин) Сіль - Часник з олією за бажанням можна змастити рулетики вже перед подачею буде смачно! І так по пиву: Saugatuck Brewing стаут який мене приємно здивував солодкий, темний, насичений і тягучий. Добре відчутна чорниця. Ті хто любить щось нове він вам сподобається! #баклажанинашампурах #баклажанигриль #баклажанысмясом #themancooking ♬ оригинальный звук - The Man Cooking

Приготовление:

  1. Баклажаны помойте и нарежьте вдоль тонкими ломтиками, чтобы их было удобно заворачивать в рулетики. Говяжий фарш переложите в миску. Сладкий перец и лук мелко нарежьте или измельчите, добавьте к фаршу.
  2. Посолите, добавьте смесь перцев, тимьян и розмарин по вкусу, после чего хорошо перемешайте начинку. На каждую пластинку баклажана выложите немного мясной начинки и сверните рулетиком.
  3. Нанизайте рулетики на шампуры так, чтобы они хорошо держали форму во время приготовления.
  4. Жарьте баклажаны с мясной начинкой на мангале, периодически переворачивая, пока фарш полностью не приготовится, а баклажаны не станут мягкими и не подрумянятся.
  5. Перед подачей по желанию смажьте горячие рулетики смесью растительного масла и измельченного чеснока.

Как приготовить фаршированные перцы на мангале?

  • Время: 40–50 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 3–4 больших сладких перца;
– 700–900 граммов говяжьего фарша;
– 1 синяя или красная луковица;
– перец чили по вкусу;
– 3–4 зубчика чеснока;
– свежая зелень по вкусу;
– копченая паприка по вкусу;
– соль по вкусу;
– черный молотый перец по вкусу;
– твердый сыр по вкусу;
– растительное масло;
– белый чесночный соус для подачи.

Как приготовить перец на мангале: смотрите видео

@kubfood ФАРШИРОВАНІ ПЕРЦІ НА МАНГАЛІ - СОКОВИТА ЗАКУСКА, ЯКА ЗАЛІТАЄ З ПЕРШОГО УКУСУ ️ Коли готуєш на природі, важливо, щоб усе було не тільки смачно, а й зручно Саме тому сьогодні в кадрі зі мною рушники Zewa Wisch & Weg - міцні, практичні та реально виручають під час готування, коли треба швидко витерти руки, дошку чи зайвий жир Вони економні, їх можна використовувати не один раз Інгредієнти: • великий солодкий перець – 3–4 шт. • яловичий фарш – 700–900 г • синя цибуля – 1 шт. • перець чилі – за смаком • часник – 3–4 зубчики • свіжа зелень • копчена паприка • сіль • чорний перець • твердий сир (за бажанням) • олія • для соусу: білий часниковий соус Приготування: 1️⃣ Перець нарізаємо великими кільцями, щоб вийшли міцні “форми” для начинки. 2️⃣ Готуємо фарш: додаємо до яловичини дрібно нарізану синю цибулю, чилі, часник, зелень, сіль, чорний перець, копчену паприку. За бажанням – трохи сиру. Добре вимішуємо. 3️⃣ Наповнюємо кільця перцю фаршем, щільно формуючи начинку, і викладаємо все на решітку. 4️⃣ Готуємо на мангалі на помірному жарі, обсмажуючи з обох боків до красивої скоринки та повної готовності фаршу. 5️⃣ Наприкінці змащуємо ароматною олією з часником та зеленню. Подаємо гарячими з білим часниковим соусом #мангал #рецептинамангалі #фаршированийперець #грильрецепти #zewa ♬ оригінальний аудіозапис - Олександр КУБ Кубицький

Приготовление:

  1. Сладкий перец помойте, обсушите и нарежьте большими толстыми кольцами, чтобы получились прочные формы для начинки.
  2. Для фарша мелко нарежьте синий или красный лук, перец чили, чеснок и свежую зелень.
  3. Добавьте все к говяжьему фаршу. Посолите, поперчите, всыпьте копченую паприку и по желанию добавьте немного натертого твердого сыра. Хорошо перемешайте начинку, чтобы она стала плотной и держала форму.
  4. Наполните кольца перца фаршем, слегка прижимая начинку внутри.
  5. Выложите фаршированные перцы на решетку и готовьте на мангале на умеренном огне, обжаривая с обеих сторон до румяной корочки и полной готовности фарша.
  6. В конце смешайте растительное масло с измельченным чесноком и зеленью, смажьте горячие перцы этой ароматной смесью и подавайте с белым чесночным соусом.

Как приготовить кабачки на мангале?

  • Время: 20–25 минут
  • Порций: 3–4

Ингредиенты:
– 2–3 молодых кабачка;
– растительное масло;
– соль по вкусу;
– черный молотый перец по вкусу.

Как приготовить кабачки на мангале: смотрите видео

@good_food_2024 Топовий рецепт кабачків на мангалі #кабачок #намангалі #рецепт #готую #люблю ♬ оригінальний аудіозапис - good_food_2024

Приготовление:

  1. Кабачки хорошо вымойте и нарежьте кружочками или брусочками средней толщины.
  2. Слегка посолите, поперчите и смажьте маслом, чтобы кусочки не пересохли во время жарки. Выложите кабачки на решетку над разогретым мангалом и готовьте на умеренном огне, периодически переворачивая.
  3. Жарьте до золотистой корочки и мягкости внутри.
  4. Время приготовления зависит от толщины нарезки и интенсивности жара, но обычно кабачкам достаточно нескольких минут с каждой стороны. Подавайте горячими сразу после приготовления на мангале.

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