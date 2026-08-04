Кукуруза, баклажаны, перец, кабачки: как приготовить на мангале – все решает маринад
Овощи на мангале легко испортить, если просто бросить их на решетку без предварительной подготовки. Кукуруза может подсохнуть, баклажаны – стать мягкими и безвкусными, перец – подгореть сверху, а кабачки быстро потерять форму.
Маринад здесь играет не меньшую роль, чем жар, сообщает 24 Канал. Масло, специи, чеснок, зелень или немного кислоты помогают овощам быстрее подрумяниться, сохранить сочность и не превратиться в сухой гарнир к мясу.
Как приготовить кукурузу на мангале?
- Время: 25 минут
- Порций: 10 початков
Ингредиенты:
– 10 молодых початков кукурузы;
– 200 граммов сливочного масла;
– 4 больших зубчика чеснока;
– соль по вкусу;
– черный молотый перец по вкусу.
Как приготовить кукурузу на мангале: смотрите видео
Приготовление:
- Сливочное масло заранее достаньте из холодильника, чтобы оно стало мягким.
- Добавьте в него соль, черный молотый перец и тертый чеснок, после чего хорошо перемешайте.
- Початки кукурузы очистите от листьев и волокон, а затем щедро смажьте чесночно-масляной смесью со всех сторон.
- Выложите кукурузу на решетку и жарьте на мангале по несколько минут с каждой стороны, периодически переворачивая.
- Початки должны подрумяниться, стать ароматными и мягкими. Подавайте кукурузу горячей.
Как приготовить кукурузу на мангале?
- Время: 25 минут
- Порций: 10 початков
Ингредиенты:
– 10 молодых початков кукурузы;
– 200 граммов сливочного масла;
– 4 больших зубчика чеснока;
– соль по вкусу;
– черный молотый перец по вкусу.
Можно ли запечь кукурузу на мангале: смотрите видео
Приготовление:
- Сливочное масло заранее достаньте из холодильника, чтобы оно стало мягким.
- Добавьте в него соль, черный молотый перец и тертый чеснок, после чего хорошо перемешайте.
- Початки кукурузы очистите от листьев и волокон, а затем обильно смажьте чесночно-масляной смесью со всех сторон.
- Выложите кукурузу на решетку и жарьте на мангале по несколько минут с каждой стороны, периодически переворачивая.
- Початки должны подрумяниться, стать ароматными и мягкими. Подавайте кукурузу горячей.
Как приготовить баклажаны с мясной начинкой на шампурах?
- Время: 45–50 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– баклажаны;
– говяжий фарш;
– сладкий перец;
– красный или обычный лук;
– соль по вкусу;
– смесь перцев по вкусу;
– тимьян по вкусу;
– розмарин по вкусу;
– чеснок по вкусу;
– масло по вкусу.
Как приготовить баклажаны на мангале: смотрите видео
Приготовление:
- Баклажаны помойте и нарежьте вдоль тонкими ломтиками, чтобы их было удобно заворачивать в рулетики. Говяжий фарш переложите в миску. Сладкий перец и лук мелко нарежьте или измельчите, добавьте к фаршу.
- Посолите, добавьте смесь перцев, тимьян и розмарин по вкусу, после чего хорошо перемешайте начинку. На каждую пластинку баклажана выложите немного мясной начинки и сверните рулетиком.
- Нанизайте рулетики на шампуры так, чтобы они хорошо держали форму во время приготовления.
- Жарьте баклажаны с мясной начинкой на мангале, периодически переворачивая, пока фарш полностью не приготовится, а баклажаны не станут мягкими и не подрумянятся.
- Перед подачей по желанию смажьте горячие рулетики смесью растительного масла и измельченного чеснока.
Как приготовить фаршированные перцы на мангале?
- Время: 40–50 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 3–4 больших сладких перца;
– 700–900 граммов говяжьего фарша;
– 1 синяя или красная луковица;
– перец чили по вкусу;
– 3–4 зубчика чеснока;
– свежая зелень по вкусу;
– копченая паприка по вкусу;
– соль по вкусу;
– черный молотый перец по вкусу;
– твердый сыр по вкусу;
– растительное масло;
– белый чесночный соус для подачи.
Как приготовить перец на мангале: смотрите видео
Приготовление:
- Сладкий перец помойте, обсушите и нарежьте большими толстыми кольцами, чтобы получились прочные формы для начинки.
- Для фарша мелко нарежьте синий или красный лук, перец чили, чеснок и свежую зелень.
- Добавьте все к говяжьему фаршу. Посолите, поперчите, всыпьте копченую паприку и по желанию добавьте немного натертого твердого сыра. Хорошо перемешайте начинку, чтобы она стала плотной и держала форму.
- Наполните кольца перца фаршем, слегка прижимая начинку внутри.
- Выложите фаршированные перцы на решетку и готовьте на мангале на умеренном огне, обжаривая с обеих сторон до румяной корочки и полной готовности фарша.
- В конце смешайте растительное масло с измельченным чесноком и зеленью, смажьте горячие перцы этой ароматной смесью и подавайте с белым чесночным соусом.
Как приготовить кабачки на мангале?
- Время: 20–25 минут
- Порций: 3–4
Ингредиенты:
– 2–3 молодых кабачка;
– растительное масло;
– соль по вкусу;
– черный молотый перец по вкусу.
Как приготовить кабачки на мангале: смотрите видео
Приготовление:
- Кабачки хорошо вымойте и нарежьте кружочками или брусочками средней толщины.
- Слегка посолите, поперчите и смажьте маслом, чтобы кусочки не пересохли во время жарки. Выложите кабачки на решетку над разогретым мангалом и готовьте на умеренном огне, периодически переворачивая.
- Жарьте до золотистой корочки и мягкости внутри.
- Время приготовления зависит от толщины нарезки и интенсивности жара, но обычно кабачкам достаточно нескольких минут с каждой стороны. Подавайте горячими сразу после приготовления на мангале.