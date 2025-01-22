Это блюдо сделает праздник: сказочная паэлья с курицей и морепродуктами

Испанские хозяйки любят эксперименты, когда готовят паэлью. Некоторые из них настолько удачны, что заслуживают особого внимания.

Паэлья с курицей и морепродуктами – это блюдо, которым так гордятся испанские хозяйки с Майорки. И это неудивительно, ведь оно дарит просто невероятный кулинарный опыт. 24 Канал предлагает в этом убедиться с рецептом BBC Food.

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Рецепт паэльи с курицей и морепродуктами

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4 – 6

Ингредиенты:

– 3 – 4 столовые ложки оливкового масла;

– 4 куриных бедра, каждое разрезать на 2 – 3 кусочка;

– 3 мелко нарезанные зубчики чеснока;

– 500 граммов мелко нарезанных помидоров;

– 2 чайные ложки копченой паприки;

– 1 тонко нарезанный кальмар;

– 600 миллилитров горячего куриного бульона;

– 300 граммов риса;

– 300 граммов креветок;

– 250 граммов вареных мидий;

– 1 жареный красный перец, нарезанный полосками;

– соль и перец по вкусу;

– кусочки лимона для подачи.

Приготовление:

На большой сковороде с антипригарным покрытием разогрейте оливковое масло. Обжарьте курятину до золотистого цвета. Добавьте чеснок и помидоры, перемешайте, затем добавьте паприку и жарьте еще минуту для аромата. Добавьте нарезанные кальмары и жарьте, помешивая, еще около 5 минут. Внимательно следите, чтобы чеснок не пережарился. Влейте в сковороду бульон. Доведите до кипения, затем аккуратно добавьте рис, приправьте солью и перцем. Уменьшите температуру до средней, перемешайте рис и оставьте вариться без крышки на 15 – 20 минут. Не перемешивайте паэлью снова. Разложите креветки, мидии и жареный перец на поверхности паэльи спиралью. Накройте сковороду фольгой, увеличьте температуру до средней и готовьте еще 5 – 7 минут, пока рис не будет аль-денте, а креветки не станут розовыми. Снимите сковороду с огня и дайте паэлье отдохнуть 10 минут, не снимая крышки. Подавайте паэлью с кусочками лимона.

Приятного аппетита!

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