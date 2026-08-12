Соус для пасты без варки: как использовать летние помидоры в стиле "путанеска"

Летние помидоры можно использовать не только в салатах или в качестве закуски, но и в качестве готового соуса для пасты без варки. Все, что нужно, – натереть спелые помидоры, смешать их с несколькими солеными добавками и добавить в горячую пасту.

Помидоры здесь выступают не в качестве привычной основы для соуса, а как главный трюк рецепта: их просто натирают и смешивают с солеными добавками. Все это превращается в ужин без варки – быстрый, яркий и очень летний.

Когда спелые летние помидоры настолько сочные, что их жалко отправлять на плиту, кухонная логика подсказывает более простое решение: дать им поработать в сыром виде. Именно на этом и основан этот соус для пасты от The Kitchn.

Рассказываем, как тертые помидоры за несколько секунд превращаются в готовую основу для ужина – без соуса на плите и без долгого ожидания.

Почему здесь не варят помидоры

Секрет в том, что терка мгновенно измельчает мякоть томатов в сочную кашицу, а кожица остается на поверхности. В результате не нужно ни чистить, ни вынимать семена – получается почти готовый свежий томатный соус, который сразу впитывает чеснок, оливковое масло и соленые добавки.

Именно поэтому этот вариант называют летним родственником путанески: вкус остается ярким, соленым и насыщенным, но готовится значительно проще. Горячая паста лишь соединяет все компоненты, и ужин готов буквально за то время, пока закипает вода.

Как приготовить соус?

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 700 граммов спелых помидоров;

– 4 зубчика чеснока;

– 1/2 стакана черных маслин без косточек;

– 2 столовые ложки каперсов;

– 2 столовые ложки мелко нарезанной петрушки;

– 2 столовые ложки оливкового масла;

– 4 мелко нарезанных филе анчоусов в масле;

– хлопья красного перца по вкусу;

– мелко натертый пармезан;

– 400 граммов пасты.

Приготовление:

Помидоры разрезают пополам поперек и натирают срезом на крупной терке в большую миску, останавливаясь, когда на терке остаются только кожицы. Кожицы выбрасывают. К томатной массе добавляют натертый чеснок, маслины, каперсы, петрушку, оливковое масло, анчоусы и хлопья красного перца. По желанию в миску добавляют несколько ложек пармезана. Пасту варят в большой кастрюле с водой до состояния just al dente, сливают и перекладывают прямо в миску с соусом. Все перемешивают щипцами и сразу подают, по желанию добавляя еще пармезана.

Почему этот трюк работает

Тертые помидоры особенно хорошо подходят именно в теплый сезон, когда они спелые и сочные. В таком состоянии их вкус не теряется при длительном кипении, а остается свежим и ярким.

К тому же анчоусы, каперсы и маслины придают нужную соленость и глубину, поэтому соус не кажется пустым. Это тот случай, когда минимум усилий дает максимально убедительный результат.