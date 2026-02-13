Печенье-валентинка ко Дню влюбленных: вкусный подарок, за который расцелуют руки

Валентинки – это замечательное проявление внимания и чувств. А если сделать их съедобными – то жест заботы станет еще более красноречивым!

Печенье в форме Валентинок придаст атмосфере романтики и станет еще одним нежным проявлением чувств. А чтобы приготовление не создало лишних хлопот перед таким радостным моментом, стоит воспользоваться проверенным рецептом с ютуб-канала "Кейткухня".

Как приготовить печенье-валентинки?

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 8

Ингредиенты:

– 150 граммов сливочного масла;

– 2 яичных желтка;

– 100 граммов сахарной пудры;

– 250 граммов муки;

– 4 грамма разрыхлителя;

– щепотка соли;

– малиновое или клубничное варенье.

Готовим вкусные и красивые валентинки: видео

Приготовление:

Подготовьте сливочное масло, оставив его при комнатной температуре до размягчения, после чего разотрите с сахарной пудрой до пышного светлого состояния. Введите в массу яичные желтки и взбейте до полной однородности. Отдельно смешайте муку, разрыхлитель и соль, а затем постепенно соедините сухие компоненты с масляной основой. Замесите эластичное тесто, не пристает к рукам, заверните его в пленку и оставьте в холодильнике на 30 минут. Раскатайте охлажденное тесто в пласт и вырежьте четное количество сердечек, сделав в половине из них маленькие отверстия по центру. На целые заготовки нанесите немного варенья, накройте сверху частицами с окошками и слегка соедините края. Выпекайте десерт на пергаменте при 180 градусов в течение 10 – 12 минут до появления едва заметной золотистости, после чего дайте печенью хорошо остыть.

Как позаботиться, чтобы начинка не вытекала?

Самое первое, что должно прийти в голову – кукурузный крахмал. Это самый надежный способ. Лучше сначала смешать крахмал с небольшим количеством начинки до полного растворения, а потом уже соединить с остальной массой. Крахмал связывает лишнюю влагу при нагревании, и начинка становится похожей на стабильный мармелад, подсказывает Beszamel.

Также в роли загустителя может выступить сахарная пудра. Она карамелизируется при нагревании, благодаря чему начинка удержится внутри.

Если ни одного из этих составляющих дома нет, можно использовать манку мелкого помола. После приготовления ее вкус ощущаться не будет, зато вы получите гарантию, что начинка останется на месте.

