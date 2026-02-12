Стоять у плиты и постоянно снимать шумовину – самый большой ужас, который только может представить хозяйка. Как его избежать и гарантированно получить идеальный результат – рассказали в Threads korobkova.brows.

Как сварить прозрачный бульон?

Оказывается, все, что нужно – это пергаментная бумага. Просто накройте ею кастрюлю и идите заниматься своими делами.

Вся пена и жир прилипнут к пергаменту, и вам останется просто от него избавиться.

О сборе шумовки можете забыть / Фото Pixabay

Как работает этот метод?

Этот метод базируется на свойствах бумаги и особенностях термической обработки белков, содержащихся в мясе. Когда вода нагревается, растворенные в ней белки сворачиваются и поднимаются на поверхность в виде пены, которую мы привыкли называть шумой, рассказывает портал Papilot.

Пергаментная бумага, которую профессиональные повара называют картушем, становится своеобразным фильтром и магнитом для этих частиц. Благодаря своей структуре она притягивает и удерживает белковые хлопья на своей поверхности, не давая им распадаться на мелкие фракции, которые обычно делают жидкость мутной.

Кроме того, наличие такого покрытия непосредственно на поверхности жидкости помогает поддерживать стабильную температуру и подавляет интенсивное кипение. Поскольку бульон под бумагой не бурлит, а лишь едва заметно дрожит, жир не смешивается с водой в мутную эмульсию, а аккуратно собирается под пергаментом или прилипает к нему.

В конце приготовления вы просто поднимаете лист бумаги, и вместе с ним удаляется почти весь ненужный осадок и излишки жира.

Что интересного приготовить?