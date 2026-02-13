Печиво у формі Валентинок додасть атмосфері романтики та стане ще одним ніжним проявом почуттів. А щоб приготування не створило зайвих турбот перед таким радісним моментом, варто скористатися перевіреним рецептом з ютуб-каналу "Кейткухня".
Як приготувати печиво-валентинки?
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– 150 грамів вершкового масла;
– 2 яєчні жовтки;
– 100 грамів цукрової пудри;
– 250 грамів борошна;
– 4 грами розпушувача;
– дрібка солі;
– малинове або полуничне варення.
Готуємо смачні та красиві валентинки: відео
Приготування:
- Підготуйте вершкове масло, залишивши його при кімнатній температурі до розм’якшення, після чого розітріть із цукровою пудрою до пишного світлого стану.
- Введіть у масу яєчні жовтки та збийте до повної однорідності.
- Окремо змішайте борошно, розпушувач і сіль, а потім поступово з’єднайте сухі компоненти з масляною основою.
- Замісіть еластичне тісто, що не пристає до рук, загорніть його у плівку та залиште в холодильнику на 30 хвилин.
- Розкачайте охолоджене тісто у пласт та виріжте парну кількість сердечок, зробивши у половині з них маленькі отвори по центру.
- На цілі заготовки нанесіть трохи варення, накрийте зверху частинками з віконцями та злегка з’єднайте краї.
- Випікайте десерт на пергаменті при 180 градусів протягом 10 – 12 хвилин до появи ледь помітної золотистості, після чого дайте печиву добре охолонути.
Як потурбуватися, щоб начинка не витікала?
Найперше, що повинно спасти на думку – кукурудзяний крохмаль. Це найнадійніший спосіб. Краще спочатку змішати крохмаль з невеликою кількістю начинки до повного розчинення, а потім вже зʼєднати з рештою маси. Крохмаль зв'язує зайву вологу при нагріванні, і начинка стає схожою на стабільний мармелад, підказує Beszamel.
Також у ролі загусника може виступити цукрова пудра. Вона карамелізується при нагріванні, завдяки чому начинка втримається всередині.
Якщо жодного з цих складників вдома немає, можна використати манку дрібного помелу. Після приготування її смак відчуватися не буде, натомість ви отримаєте гарантію, що начинка залишиться на місці.
