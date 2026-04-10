Сирник – це завжди вдала ідея для пишного свята. На Великдень варто спробувати рецепт з цукатами і ви отримаєте насолоду у кожному шматочку, розповідають "Кулінарні рецепти".

Як приготувати великодній пляцок?

Час : 1 година

Порцій: 12

Інгредієнти:

сирник:

– 1 кілограм домашнього сиру;

– 100 грамів вершкового масла;

– 5 яєць;

– 150 грамів цукру;

– 10 грамів ванільного цукру;

– дрібка солі;

– 40 грамів ванільного пудингу або крохмалю;

– 30 грамів манки;

– 100 грамів сухого маку;

– 100 грамів цукатів;

– 50 грамів родзинок;

– цедра лимона або апельсина;

шоколадна помадка;

– 150 грамів чорного шоколаду;

– 3 столові ложки олії;

– 50 грамів вершкового масла.

Приготування:

Спочатку залийте мак окропом на пів години, після чого ретельно відцідіть зайву рідину та перетріть його до стану густої пасти. Основу готують із домашнього сиру, який слід збити блендером до кремової текстури, додавши розтоплене масло, жовтки, манку, цукор, ваніль та крохмаль. Третину отриманої сирної суміші з’єднайте з підготовленим маком і викладіть першим шаром у застелену пергаментом форму розміром 20 на 25 сантиметрів. У частину сиру, що залишилася, вмішайте родзинки, цукати та ароматну цедру, а потім обережно введіть збиті до стійких піків білки з дрібкою солі. Рівномірно розподіліть цю повітряну масу поверх макового шару та випікайте сирник при 180 градусів упродовж години. Готовий виріб потрібно повністю остудити у формі, покрити глазур’ю з розтопленого шоколаду з маслом та олією, а потім витримати в холодильнику щонайменше 8 – 10 годин для ідеальної стабілізації структури.

Які секрети стануть у пригоді?

Сирник не любить поспіху. Після випікання важливо дати йому добре вистигнути, розповідає Akademia Smaku.

Мак краще перемолоти двічі, щоб смак був більш насиченим. А якщо вам подобається ароматний десерт, то варто обирати апельсинові цукати.

