Сырник – это всегда удачная идея для пышного праздника. На Пасху стоит попробовать рецепт с цукатами и вы получите наслаждение в каждом кусочке, рассказывают "Кулинарные рецепты".

Как приготовить пасхальный пирог?

Время : 1 час

: 1 час Порций: 12

Ингредиенты:

сырник:

– 1 килограмм домашнего творога;

– 100 граммов сливочного масла;

– 5 яиц;

– 150 граммов сахара;

– 10 граммов ванильного сахара;

– щепотка соли;

– 40 граммов ванильного пудинга или крахмала;

– 30 граммов манки;

– 100 граммов сухого мака;

– 100 граммов цукатов;

– 50 граммов изюма;

– цедра лимона или апельсина;

шоколадная помадка;

– 150 граммов черного шоколада;

– 3 столовые ложки растительного масла;

– 50 граммов сливочного масла.

Вигравайте набори соусів, сумки, сашети та інші подарунки на 24 Каналі. Долучитися до розіграшу дуже просто: у рубриці Смачно 24 знайдіть 5 клікабельних баночок соусу. Система надішле автоматичне сповіщення, і ви – у грі. Розіграші відбуваються щобудня, а фінальний приз – мультипіч Tefal – можна виграти 6 травня.

Приготовление:

Сначала залейте мак кипятком на полчаса, после чего тщательно отцедите лишнюю жидкость и перетрите его до состояния густой пасты. Основу готовят из творога, который следует взбить блендером до кремовой текстуры, добавив растопленное масло, желтки, манку, сахар, ваниль и крахмал. Треть полученной творожной смеси соедините с подготовленным маком и выложите первым слоем в застеленную пергаментом форму размером 20 на 25 сантиметров. В оставшуюся часть творога,, вмешайте изюм, цукаты и ароматную цедру, а затем осторожно введите взбитые до устойчивых пиков белки со щепоткой соли. Равномерно распределите эту воздушную массу поверх макового слоя и выпекайте сырник при 180 градусов в течение часа. Готовое изделие нужно полностью остудить в форме, покрыть глазурью из растопленного шоколада с маслом и маслом, а затем выдержать в холодильнике не менее 8 – 10 часов для идеальной стабилизации структуры.

Какие секреты пригодятся?

Сырник не любит спешки. После выпекания важно дать ему хорошо остыть, рассказывает Akademia Smaku.

Мак лучше перемолоть дважды, чтобы вкус был более насыщенным. А если вам нравится ароматный десерт, то стоит выбирать апельсиновые цукаты.

