Этому паштету позавидуют даже рестораны: находка из соцсетей в томатной глазури

Паштеты – это всегда отличная возможность открыть для себя новые вкусы. Даже из простейших ингредиентов можно создать шедевр!

Приготовить паштет – дело нескольких минут, но стоит немного потрудиться над подачей – и результат будет сказочным. Как это сделать – рассказывает yummy.lera. Как приготовить паштет в томатной глазури? Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 4 Ингредиенты:

паштет:

– 600 граммов куриной печени;

– соль, перец, мускатный орех;

– 2 луковицы;

– 2 моркови;

– 50 граммов сливочного масла;

– 200 миллилитров сливок 10–15%;

глазурь:

– 100 граммов запеченного перца без кожицы;

– 140 граммов томатной пасты;

– 1/2 чайной ложки соли;

– 400 миллилитров воды;

– 8 граммов агар-агара. Этот паштет вас поразит: смотрите видео Приготовление: Промытую и очищенную куриную печень выложите в форму для запекания. Добавьте соль, перец, щепотку мускатного ореха, нарезанные морковь, лук и сливочное масло. Залейте все сливками и запекайте при 180 градусах около часа. Затем переложите печень вместе с соком в миску и взбейте блендером до шелковистой однородности. Разделите теплый паштет на порции по 125 граммов. Каждую порцию плотно заверните в пищевую пленку, придавая форму круглого помидора, и отправьте в морозилку на ночь до полного замораживания. Запеченный сладкий перец, томатную пасту, щепотку соли и воду взбейте блендером. Добавьте агар-агар, доведите до кипения и проварите 3 минуты, помешивая. Дайте смеси немного остыть. Доставайте замороженные шарики по одному, снимайте пленку и быстро окунайте в теплую глазурь. Благодаря холоду оболочка мгновенно застынет. Переложите готовые "помидоры" в холодильник на 6 – 8 часов для размораживания. Перед подачей украсьте шарики зелеными хвостиками от свежих помидоров и подавайте с хрустящими гренками.