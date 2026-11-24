Как за 15 минут превратить слипшийся комок пельменей из морозилки в ресторанную закуску
Ситуация, знакомая каждому: из-за длительного отключения электричества морозильная камера оттаяла, а любимые домашние или магазинные пельмени превратились в один сплошной монолитный комок.
Варить такую грудку в обычной кастрюле бесполезно – тесто сверху развалится, а мясо внутри останется сырым. Однако выбрасывать хорошие продукты точно не стоит: за 15 минут слипшиеся пельмени можно превратить в румяные, сочные внутри и невероятно хрустящие снаружи пельменные нагетсы, которые исчезают со стола быстрее, чем классические куриные, рассказывает Марго Керри.
Как приготовить нагетсы из пельменей?
- Время: 20 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 500 граммов слипшихся пельменей (можно использовать и вареники с картофелем или мясом);
– 2 куриных яйца;
– 100 граммов больших панировочных сухарей панко (или обычных сухарей);
– 1/3 чайной ложки каменной соли;
– 1/4 чайной ложки свежемолотого черного перца;
– 4 столовые ложки рафинированного подсолнечного масла для жарки.
Приготовление:
- Достаньте слипшуюся грудку пельменей из морозилки и дайте ей постоять при комнатной температуре 10 минут, чтобы полуфабрикат стал немного податливым, но не размягчился окончательно.
- Острым широким ножом нарежьте монолит на аккуратные порционные пластинки или брусочки толщиной примерно 1,5 сантиметра, стараясь, чтобы кусочки были одинаковыми по размеру.
- В одной глубокой тарелке взбейте вилкой куриные яйца с щепоткой соли и черного перца, а в другую насыпьте панировочные сухари панко.
- Каждую пельменную пластинку сначала окуните в яичную смесь, затем плотно обваляйте в сухарях со всех сторон, слегка прижимая панировку ладонями.
- Разогрейте сковороду с подсолнечным маслом на среднем огне, выложите заготовки в один слой и обжаривайте по 4 – 5 минут с каждой стороны до яркой золотистой корочки, почему накройте крышкой, убавьте огонь до минимума и подержите еще 3 минуты, чтобы мясо внутри гарантированно пропеклось.
Еще 2 вкусные идеи, что делать с слипшимися пельменями
Если жарить наггетсы на сковороде не хочется, нарезанные пластинки слипшихся пельменей легко превратить в полноценную запеканку или быструю "пиццу". Для первого варианта выложите кусочки в смазанную маслом форму, залейте смесью из 150 граммов сметаны, 2 яиц, соли и сушеного чеснока, посыпьте тертым твердым сыром и запекайте 25 минут при температуре 180 градусов.
А для быстрой "пиццы" разложите тонкие пельменные ломтики вплотную друг к другу на застеленном пергаментом противне, смажьте томатным соусом, добавьте кружочки помидоров, ветчину или оливки, посыпьте сыром и отправьте в разогретую до 190 градусов духовку на 20 минут.