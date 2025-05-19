Стакан кефира и 10 минут: создаем вкусность на всю семью, которая исчезнут со стола за секунду
Эта закуска – шедевральное сочетание любимых ингредиентов и простоты. С первого раза даже не верится, что реально возможно создать что-то настолько вкусное за считанные минуты.
Эта легкая закуска станет для вас настоящей находкой. Вы можете радовать ею родных хоть каждый день, и поверьте – каждый раз они будут радоваться как впервые, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Смачненьке".
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Рецепт простого перекуса для семьи
- Время: 10 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 250 миллилитров кефира;
– 1 чайная ложка сахара;
– 2 яйца;
– 100 граммов творога;
– 80 граммов колбасы;
– 10 граммов петрушки;
– 450 граммов муки;
– 10 граммов разрыхлителя;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Яйца взбиваем с кефиром до однородности.
- Солим, перчим, добавляем натертые сыр и колбасу, а также измельченную петрушку.
- Всыпаем муку с разрыхлителем и замешиваем тесто.
- Накрываем пленкой и оставляем на 10 минут.
- Раскатываем тесто, нарезаем на полоски.
- Обжариваем полоски до золотистого цвета.
- Подаем с любимым соусом.
Приятного аппетита!
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