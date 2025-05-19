Стакан кефира и 10 минут: создаем вкусность на всю семью, которая исчезнут со стола за секунду

Эта закуска – шедевральное сочетание любимых ингредиентов и простоты. С первого раза даже не верится, что реально возможно создать что-то настолько вкусное за считанные минуты.

Эта легкая закуска станет для вас настоящей находкой. Вы можете радовать ею родных хоть каждый день, и поверьте – каждый раз они будут радоваться как впервые, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Смачненьке".

Интересно Сочные и сытные: готовим житомирские беляши со знаменитым Эктором

Рецепт простого перекуса для семьи

Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 250 миллилитров кефира;

– 1 чайная ложка сахара;

– 2 яйца;

– 100 граммов творога;

– 80 граммов колбасы;

– 10 граммов петрушки;

– 450 граммов муки;

– 10 граммов разрыхлителя;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Яйца взбиваем с кефиром до однородности. Солим, перчим, добавляем натертые сыр и колбасу, а также измельченную петрушку. Всыпаем муку с разрыхлителем и замешиваем тесто. Накрываем пленкой и оставляем на 10 минут. Раскатываем тесто, нарезаем на полоски. Обжариваем полоски до золотистого цвета. Подаем с любимым соусом.

Приятного аппетита!

Они останутся максимально сочными: как правильно варить сосиски.