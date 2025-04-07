Тот самый вкус детства: песочный пирог с вареньем на раз-два

У каждой хозяйки всегда должно быть лакомство к чаю. Домашний пирог с вареньем одно из лучших решений, ведь не требует сложных ингредиентов и усилий.

Нежное песочное тесто и фруктовая начинка – идеальное сочетание, перед которым не устоит никто. Даже если вы готовите такой пирог впервые, то с этим рецептом он непременно удастся, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии".

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Рецепт песочного пирога с вареньем

Время : 1 час

: 1 час Порций: 8

Ингредиенты:

– 400 граммов муки;

– 200 граммов сахара;

– 200 миллилитров кипяченой охлажденной воды;

– 200 миллилитров растительного масла;

– щепотка ванилина или ванильного сахара;

– щепотка соли;

– 1 чайная ложка разрыхлителя;

– 200 граммов любимого варенья или джема;

– 2 столовые ложки манной крупы (если варенье очень жидкое).

Приготовление:

В глубокой посуде соедините прохладную воду, сахарный песок, щепотку поваренной соли и рафинированное масло. Интенсивно размешайте с помощью ложки или кухонного венчика до полного растворения кристаллов сахара. В другой миске соедините просеянную муку с разрыхлителем и ванильным порошком. Небольшими порциями добавляйте сухую смесь к влажной, одновременно вымешивая тесто. Оно должно иметь нежную, несколько рассыпчатую консистенцию – идеальную для песочной основы. Если ваше повидло имеет слишком жидкую консистенцию, его следует немного уварить. Для этого в небольшой кастрюле подогрейте двести граммов варенья, всыпьте две столовые ложки манной крупы и тщательно размешайте. Оставьте на некоторое время для остывания. Половину подготовленного теста выложите в смазанную жиром форму для выпекания или на противень, предварительно покрытый пергаментной бумагой. Разровняйте тесто по дну формы руками. Сверху ровным слоем распределите подготовленную начинку из варенья. Вторую часть теста разомните руками до образования мелкой крошки (по желанию можно добавить небольшое количество муки для лучшего рассыпания) и обильно покройте ею пирог сверху. Выпекайте в заранее разогретом духовом шкафу при температурном режиме 180 градусов в течение 35 – 40 минут. Верхняя часть пирога должна приобрести золотистый оттенок и стать слегка хрустящей. Оставьте пирог до полного остывания непосредственно в форме. Только после этого осторожно нарежьте его на порционные куски.

Приятного аппетита!

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