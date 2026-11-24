Когда вечером хочется горячей домашней пиццы, но нет ни времени, ни сил возиться с дрожжевым тестом, на помощь приходит этот простой рецепт запеканки из тонкого лаваша.

Все ингредиенты просто нарезаются, смешиваются в одной миске с ароматной яично-томатной заливкой и отправляются в духовку. В результате через полчаса получается пышное, румяное и невероятно сочное блюдо с тягучей сырной корочкой, которое идеально держит форму при нарезке и по вкусу не хуже выпечки из пиццерии, рассказывает YouTube-канал "Кучерявый Повар".

Как приготовить пиццу из лаваша?

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– 4 листа тонкого армянского лаваша;

– 5 куриных яиц;

– 150 граммов варено-копченой ветчины;

– 120 граммов твердой моцареллы для пиццы;

– 80 граммов сыра чеддер;

– 50 граммов пикантной салями;

– 50 граммов томатного соуса для пиццы (или густого кетчупа с итальянскими травами);

– 1/3 чайной ложки соли;

– 1/4 чайной ложки свежемолотого черного перца;

– 1 столовая ложка рафинированного подсолнечного масла или 10 граммов сливочного масла для смазывания формы.

Такую пиццу можно готовить каждый день: смотрите видео

Приготовление:

Листы тонкого лаваша скрутите в неплотный рулет и нарежьте ножом или кухонными ножницами на тонкие полоски шириной примерно 1 сантиметр. Ветчину и салями нарежьте небольшими кубиками или тонкой соломкой, а моцареллу и чеддер натрите на большой терке, отложив 1/3 сыра для посыпки сверху. В глубокой миске взбейте вилкой или венчиком 5 куриных яиц с соусом для пиццы, щепоткой соли и черного перца до однородной консистенции. Добавьте в яичную смесь полоски лаваша, ветчину, салями и большую часть тертого сыра, после чего тщательно перемешайте массу, чтобы каждый кусочек лаваша хорошо пропитался соусом. Смажьте форму для запекания каплей растительного масла или кусочком сливочного масла, переложите подготовленную основу и слегка уплотните лопаткой. Посыпьте поверхность оставшимся сыром и отправьте форму в разогретую до 200 градусов духовку на 25 – 30 минут до появления аппетитной румяной корочки.

Как сделать так, чтобы лаваш внутри оставался нежным, а сверху образовалась хрустящая корочка

Чтобы блюдо имело однородную текстуру без сухих краев, нарезанному лавашу стоит дать настояться в яично-томатной смеси 5 – 7 минут перед выкладыванием в форму – за это время тесто впитает влагу и станет эластичным. А если вы любите еще более насыщенный вкус, перед посыпанием сыром разложите поверх запеканки несколько тонких кружочков спелого помидора, черные оливки без косточек или щепотку сушеного орегано.